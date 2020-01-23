En los últimos días las renuncias del SAT han causado preocupaciones. Pero algunos creen que esto no afectará el ritmo de la institución.

En los últimos días las renuncias del SAT han causado preocupaciones. Pero algunos creen que esto no afectará el ritmo de la institución.

Con la llegada de Raquel Buenrostro al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han dado varios cambios internos. Entre todos estos movimientos destacan los de tres funcionarios encargados de recaudación y contacto con el contribuyente que ya presentaron su renuncia:

Katya Arroyo Arriola, administradora general de servicios al contribuyente

Héctor Vázquez Luna, administrador general de recaudación

María de los Ángeles Jasso Cisneros, administradora general jurídico

José Luis de la Sota, administrador central de control y seguridad institucional

Jessica Ivette González, administradora central de recursos materiales

Norma Osorio, administradora central de procedimientos especiales

Estos funcionarios son los más importantes, pero en los próximos días podríamos ver más cambios en otras áreas. Uno de los mayores problemas es que, según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se podrían retrasar las reglas sobre la retención de IVA. El Instituto ha dicho que sería lo mejor para los contribuyentes que las reglas se emitan en enero. Por el otro lado, fuentes del diario La Jornada dijeron que estos cambios no afectarán el funcionamiento del SAT, que cuenta con 33 mil trabajadores. Según las fuentes del diario, el primer día de febrero se darán a conocer los relevos para puestos, así que no habrá mucho tiempo perdido. Las fuentes dijeron que los cambios son normales y que lo mismo sucede en otras dependencias.

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