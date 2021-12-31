El gobierno del presidente López Obrador logró la aprobación de su iniciativa de reforma al outsourcing en el 2021.

En abril de este año se aprobó y entró en vigor la reforma para acotar outsourcing en México. Con dicha legislación se prohibió la subcontratación de personal, y sólo se permitió la subcontratación de servicios especializados. De acuerdo con Expansión, el outsourcing perdió la batalla contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que inició el 1 de diciembre de 2018. Lo anterior se debe a que, desde que inició su sexenio, López Obrador implementó un cúmulo de acciones contra el uso de este modelo de contratación. La nota indica que el número de personas subcontratadas registró su primera caída en noviembre de 2019, antes de la reforma, y desde entonces ha registrado bajas mes con mes. Pero el índice de personal subcontratado registró la mayor de sus últimas 24 caídas en octubre de 2021. La subcontratación de personal descendió 68.3% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los principales objetivos de la reforma son los siguientes:

Que las empresas contraten directamente a su personal dedicado a la actividad predominante de su negocio.

Que se declaren las percepciones de los trabajadores al 100%.

Y que se brinden las prestaciones sociales a los trabajadores de acuerdo a la ley.

Se crearon 962 mil empleos permanentes tras reforma al outsourcing: Infonavit

En este contexto, hasta el 9 de noviembre, en México se crearon 962,000 empleos permanentes, debido a la reforma de subcontratación y a la recuperación económica del país, informó recientemente el Instituto del Fondo Nacional del la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Con este incremento, la cifra de empleos permanentes llegó a 20.7 millones, con lo que sólo hay una de diferencia de 1.9 millones para alcanzar los niveles que se tenían registrados antes de la pandemia de Covid-19.

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