Los estudiantes gozarán de un puente de cuatro días, del viernes 17 al lunes 20 de marzo El lunes 20 de marzo de 2023 será un día de descanso oficial para los trabajadores. Esto se debe a que el te...

Los estudiantes gozarán de un puente de cuatro días, del viernes 17 al lunes 20 de marzo El lunes 20 de marzo de 2023 será un día de descanso oficial para los trabajadores. Esto se debe a que el tercer lunes de marzo es un día de descanso obligatorio, en conmemoración del 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez. El descanso obligatorio mencionado lo establece la Ley Federal del Trabajo. Pero además del lunes 20 de marzo, los estudiantes también descansarán el viernes 17 de marzo. Esto se debe a que ese día se llevará a cabo la descarga administrativa de las evaluaciones de los alumnos. Así que de acuerdo con el calendario 2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes gozarán de un megapuente de cuatro días, del viernes 17 al lunes 20 de marzo.

Próximos días de descanso oficial

Después del puente de marzo, la Ley Federal del Trabajo establece que son días de descanso obligatorios los siguientes: