El GAFI recientemente informó que México ha estado mejorando en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una evaluación...

El GAFI recientemente informó que México ha estado mejorando en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una evaluación del sistema de México en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esto lo hizo con base en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2012. Desde entonces, México tomó una serie de acciones para fortalecer su marco normativo. Esto lo informó recientemente el GAFI.

¿Qué es el GAFI?

El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/PADM). Los objetivos principales del GAFI son los siguientes:

Establecer los estándares internacionales en materia de LD/FT/PADM.

Evaluar el nivel de cumplimiento de todos los países, no sólo de sus miembros, en cuanto a las recomendaciones del GAFI.

Llevar a cabo un seguimiento puntual de aquellas jurisdicciones que tengan deficiencias notorias en cuanto a su régimen en contra del LD/FT, para mejorarlas.

México fue revaluado por el GAFI

La información que publicó el GAFI indica que México ha estado mejorando, luego de la adopción de su evaluación en 2018. De acuerdo con los procedimientos del GAFI para sus evaluaciones, el país ha informado al GAFI sobre las acciones que ha tomado desde entonces. Por eso, para reflejar el progreso de México, el GAFI volvió a calificar a México en las siguientes recomendaciones:

8. Organizaciones sin fines de lucro, de cumplimiento parcial a cumplimiento en gran medida.

10. Debida diligencia del cliente, de cumplimiento parcial a cumplimiento en gran medida.

12. Personas políticamente expuestas, de cumplimiento parcial a cumplimiento.

16. Transferencias electrónicas, de cumplimiento parcial a cumplimiento.

17. Confianza en terceros, de parcialmente compatible a compatible.

El informe también analiza si las medidas de México cumplen con los requisitos de las recomendaciones 2, 7, 15, 18 y 21 del GAFI, que cambiaron desde su evaluación. En la actualidad, México tiene las siguientes calificaciones en cuanto a las 40 reglas evaluadas por el GAFI:

8 cumple.

22 cumple en gran medida.

9 cumple parcialmente.

1 no cumple.

El documento señala que México continuará informando al GAFI sobre su progreso. Puedes ver la información que publicó el GAFI aquí / Fecha de publicación: 15 de junio de 2021.

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