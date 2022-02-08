La autoridad tributaria exige a la empresaria el pago 944 millones de pesos por pagos omitidos en 2012 de ISR y IETU Angélica Fuentes Téllez, quien fuera considerada como “la reina del gas” y ocupara cargos en grupo Omnilife y Chivas, fue embargada por el SAT. Unas 50 marcas propiedad de la empresaria ex esposa de Jorge Vergara fueron embargadas por la autoridad por la falta de pago de 944 millones de pesos de Impuestos Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) de 2012, así como multas y recargos generados por la falta de pago, según reporta Forbes. Entre las marcas embargadas están Angelíssima, Rebel Mind, Black By Angelissima, Good Investment, TGIXMX The, Clave Centro de Liderazgo de Alta Visión Empresarial, A Complete Beauty Inside Out, A Complete, así como Angélica Fuentes Lado A, entre otras.

El SAT no localiza a Angélica

De acuerdo con El Financiero, la empresaria ha evadido el pago de contribuciones y ante la imposibilidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de entregar las notificaciones de embargo, por lo cual, el organismo ha buscado la manera de cobrarle. Los adeudos de la empresaria se han acumulado desde 2012, y se argumenta que no ha sido posible localizar el domicilio o que negaron conocerla en la dirección indicada, por lo que no se han aplicado órdenes de embargo a sus empresas, según información del SAT. Además, como indica la autoridad fiscal en uno de sus oficios "con fecha 1 de marzo de 2021, se procedió a practicar el embargo de las mencionadas marcas, amparadas con los registros que se mencionan, a través de Requerimiento de Pago y la Diligencia de Embargo con número de oficio 400-23-00-02-01-2021-1578 de fecha 1 de marzo de 2021, emitido por esta Administración de Recaudación de Chihuahua 2, notificado electrónicamente con fecha 8 de marzo de 2021, para hacer efectivo el cobro de los siguientes créditos fiscales", por un monto de 509 millones 278 mil 90 pesos. Sobre este procedimiento “se advierte que al tratar de hacer exigible el pago de créditos fiscales, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en los términos establecidos en el artículo 16, párrafo primero, fracción XXVIII del reglamento del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el primer párrafo del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente Angélica Fuentes Téllez y/o su representante legal no fue localizado en el domicilio que señaló”. Fuentes Téllez fue presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN); y directora ejecutiva de Omnilife. También ha sido nominada como una de las diez mujeres de negocios más influyentes en México y en América Latina.

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