El SAT estimaba migrar a más de 10 millones de contribuyentes, sin embargo, no ha alcanzado los 3 millones en el primer semestre de 2022.De abril a junio de este año el Servicio de Administración T...

El SAT estimaba migrar a más de 10 millones de contribuyentes, sin embargo, no ha alcanzado los 3 millones en el primer semestre de 2022.De abril a junio de este año el Servicio de Administración Tributaria logró migrar sólo a 136 mil 750 nuevos contribuyentes al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que empezó a operar este año con la promesa de facilitar el pago de impuestos y sumar más contribuyentes. De acuerdo con información de la autoridad fiscal, al cierre del marzo se registraron 2 millones 491 mil 592 contribuyentes, a junio la cifra ascendió a 2 millones 628 mil 746. Asimismo, como reportamos, de enero a junio de 2022, a través de este nuevo régimen el fisco mexicano recaudó 11,699 millones de pesos. Además, del padrón actual del RESICO, 2 millones 452,217 son personas físicas y 176,125 son personas morales. Los más de 2.6 millones de inscritos en régimen simplificado representan 4.3% del total de los 60.8 millones de contribuyentes activos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Sin embargo, la cifra es baja si se considera que el propio SAT ha estimado que el potencial es de 10 millones 200 mil contribuyentes que pueden sumarse al RESICO. “Considerando que el target de estos regímenes fiscales, estaba enfocado para 10 millones 200 mil personas físicas y han transitado 2 millones 366 mil, la meta sigue siendo lejana”, declaró Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de fiscal del IMCP, en conferencia de prensa. Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que una buena parte de estos contribuyentes se inscribieron al nuevo régimen en los primeros meses del año, debido a que creyeron que sólo podían hacerlo en ese periodo.

Así podría crecer el padrón en el RESICO

Según señala Reforma, la especialista opinó que es necesario que el órgano recaudador haga mayor difusión de este régimen.

"Creo que falta difusión. El SAT tenía un alto potencial, pero hay muchas personas que no se han enterado de este régimen. Sobre todo los pequeños, microempresarios, arrendadores que no tienen idea (de que existe el Resico)", declaró.

Sin embargo, si esto no ocurre, difícilmente el Resico llegará a 3 millones de contribuyentes inscritos, de acuerdo con Ríos. Recientemente, el SAT y la Conanaco informaron que visitarán tianguis y mercados para plantear a los vendedores informales incorporarse al RESICO, que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas.