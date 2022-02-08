El Infonavit alertó a los derechohabientes sobre fraudes cometidos por falsos gestores. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recientemente advirtió que e...

El Infonavit alertó a los derechohabientes sobre fraudes cometidos por falsos gestores. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recientemente advirtió que existen falsos gestores que utilizan su logo para engañar a los trabajadores y cometer fraudes. De acuerdo con información difundida por el Instituto, se trata de supuestos gestores, que también son conocidos como “coyotes”, que ofrecen apoyo a los trabajadores fuera de los centros de trabajo, para realizar trámites a cambio de una comisión. Para evitar que los trabajadores sean víctimas de un engaño o posible fraude, el Infonavit pidió apoyo a los patrones para transmitir las siguientes recomendaciones a través de los canales de comunicación de sus empresas:

Recuerda que el saldo de la subcuenta de vivienda es un ahorro que tiene el trabajador, y sólo se puede utilizar para un crédito de vivienda o para mejorar la pensión al momento de su retiro laboral.

El Infonavit no otorga créditos de dinero en efectivo.

Desconfía de las oficinas que se “parezcan” al Infonavit, consulta la dirección oficial de los centros de servicio en nuestro portal institucional.

No proporciones datos personales e información financiera a personas que no están autorizadas por el instituto.

Todos los trámites del Infonavit son gratuitos.

Si desconfías de la autenticidad de quien te ofrece apoyo, o de los requisitos y documentos que te solicitan, suspende tu proceso y ponte en contacto con el Infonavit a través de su portal www.infonavit.org.mx o en cualquiera de sus canales de comunicación.

Puedes ver la información que publicó el Infonavit aquí y aquí / Fecha de publicación: enero de 2022

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