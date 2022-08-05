En el CFDI global se debe asentar la clave de la forma de pago con la que se hayan liquidado la mayor cantidad del pago El Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite que las empresas que tienen operaciones con el público en general emitan facturas o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) globales. Esto para que no tengan que emitir un CFDI por cada operación. Lo anterior lo establece la Regla 2.7.1.21. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. Pero de acuerdo con la consultora Fiscalia, una duda frecuente para los contribuyentes tiene que ver con la forma en que debe incorporarse el dato de la forma de pago en CFDI Global. El CFDI Global debe reunir una serie de requisitos que son similares a los de un CFDI ordinario, siendo uno de estos el señalamiento de la forma en que se realizó el pago. Es decir, si el pago se realizó mediante cheque, efectivo, tarjeta de crédito, transferencia electrónica, etcétera. Debido a que el CFDI Global ampara un número indeterminado de operaciones, pagadas inclusive mediante distintas formas de pago cada una en lo particular, en la nota de Fiscalia se señala que surge la duda de cómo se debe asentar ese dato en el comprobante. En la Guía de Llenado del CFDI se indica que “en el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación”. Por ejemplo, Fiscalia explicó que si la mayoría de esas operaciones fueron liquidadas en efectivo, el CFDI Global deberá señalar como forma de pago '01 Efectivo'. Si la mayoría de las operaciones se pagaron mediante el uso de tarjeta de crédito, se deberá asentar la clave '04 Tarjeta de crédito'. Por lo anterior, en el CFDI Global se debe asentar la clave de la forma de pago con la que se hayan liquidado la mayor cantidad del pago. O si todas las formas de pago se utilizan para igual número de pagos, se deja a discreción del contribuyente.

Con información de Fiscalia.