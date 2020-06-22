De acuerdo con la OCDE, la falta de un acuerdo sobre los impuestos digitales podría llevar a otra guerra comercial. Si no se llega a una solución multilateral en cuanto a impuestos digitales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) teme que la situación podría derivar en una nueva guerra comercial, de acuerdo con el secretario general, Angel Gurría. Esta semana, Steven Mnuchin, secretario de Tesoro de Estados Unidos, suspendió las participaciones de su país en las negociaciones para crear un impuesto digital en Europa. Mnuchin dijo que, con estos impuestos, empresas como Google, Amazon y Facebook se verían afectadas. También dijo que, en represalia, su país podría implementar aranceles contra quienes adopten el impuesto. Desde 2018, el G-20 y la OCDE han buscado un esquema para empresas como Facebook, Apple, Google y Amazon. El principal problema con estas empresas es que no cuentan con un domicilio fiscal en muchos de los países donde generan ingresos. Así, las empresas deciden pagar impuestos en jurisdicciones con tasas menores. Hasta que no se llegue a una solución multilateral, cada país es libre de adoptar sus propias medidas. El problema es que, como ya vimos, Estados Unidos está listo para adoptar represalias contra estos países. Por todo esto, Angel Gurría considera que el marco legal para un nuevo impuesto todavía está muy retrasado. Además, llamó a los países miembros de la OCDE a llegar a una solución para finales de 2020. A inicios de año, 137 países se comprometieron a llegar a un acuerdo. Gurría señaló que esto podría llevar a una guerra comercial durante una de las peores recesiones económicas:

En ausencia de una solución multilateral, más países tomarán medidas unilaterales. Y en el caso de aquellos que ya las han adoptado, podrán dejar de abstenerse de aplicarlas", dijo el funcionario de origen mexicano. A su vez, esto desencadenaría disputas fiscales e inevitablemente aumentaría las tensiones comerciales. Una guerra comercial, especialmente en este momento en el que la economía mundial está atravesando una recesión histórica, perjudicaría aún más a la economía, el empleo y la confianza.

Con información de El Economista y Expansión.

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