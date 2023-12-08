La autoridad publicó un aviso en su portal, en el que informó que está dando mantenimiento a diversos aplicativos Durante las últimas semanas, contadores reportaron diversos problemas derivados de ...

La autoridad publicó un aviso en su portal, en el que informó que está dando mantenimiento a diversos aplicativos Durante las últimas semanas, contadores reportaron diversos problemas derivados de las fallas en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entre los problemas reportados se encuentran los siguientes:

Fallas en los aplicativos generan multas y recargos

El presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Antonio Rodríguez, recientemente dijo a Reforma que las fallas persistentes en los aplicativos del portal han resultado en multas y recargos. Esto, para aquellos contribuyentes que no pueden cumplir con sus obligaciones de manera oportuna. El especialista explicó que esta situación ha aumentado la carga administrativa, obligando a presentar declaraciones complementarias y cumplir extemporáneamente con las obligaciones fiscales, con el consiguiente costo financiero por recargos.

Trámites del SAT se verán interrumpidos

En este contexto, el SAT recientemente publicó un aviso en su portal, en el que informó que está dando mantenimiento a diversos aplicativos. Por lo anterior, algunos trámites del SAT se verán interrumpidos el sábado 9 de diciembre de 2023. El aviso es el siguiente: