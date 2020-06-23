El SAT encontró una red de factureras que simuló operaciones por 8 mil 759 millones de pesos. Desde la semana pasada, el Servico de Administración Tributaria (SAT) identificó a casi 10 mil contribu...

El SAT encontró una red de factureras que simuló operaciones por 8 mil 759 millones de pesos. Desde la semana pasada, el Servico de Administración Tributaria (SAT) identificó a casi 10 mil contribuyentes que simulan operaciones. De acuerdo con el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), al primer cuatrimestre del año, hay 9 mil 561 contribuyentes que simulan operaciones. Además, se plantea implementar medidas penales contra estos factureros. Hay que destacar que estas serán las primeras órdenes de aprehensión después de la reforma penal fiscal para 2020. Entre otras cosas, esta reforma aumentó considerablemente las multas y sanciones por delitos fiscales. Según datos del SAT, la gran mayoría de los casi 10 mil factureros no han podido desvirtuar las acusaciones del fisco. Es decir, o no presentaron pruebas, o sí presentaron, pero fueron inútiles.

SAT encuentra red de factureras

Ahora, el SAT encontró una red de empresas que justificó operaciones inexistentes para varias compañías:

Una de estas empresas, Suministros y Servicios Alfam, facturó 74 millones de pesos para el club Atlas de Guadalajara en 2015. En este caso, la empresa nunca aclaró el servicio prestado al Atlas.

Servicios NLMK facturó 409 millones de pesos para la UNAM, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco, Telra Realty, Radio y TV de Hidalgo e Impresora y Encuadernadora Progreso en 2015. Lo que llama la atención aquí es que Telra Realty pertecen a los hermanos Zaga Tawil, quienes son investigados por un fraude de 5 mil 88 millones de pesos al Infonavit.

Servicios Contables & Fiscales Trejo Castillo facturó 2,342 millones de pesos en 2017. Entre sus clientes se encuentra la Cámara de Diputados. También generaron una sola factura de más de dos mil millones de pesos a la empresa Maquinaria y Transportación Ewok por "mantenimiento de generadores".

Servicios en Innovación Empresarial del Caribe facturó 727 millones de pesos a 70 hoteles en Cancún entre 2014 y 2018.

Entre mayo y junio, el fisco dio a conocer información sobre 25 empresas factureras. De 2013 a 2019, esta red de empresas expidió comprobantes por operaciones simuladas por 8 mil 759 millones de pesos. Cuando el SAT habla de redes, se refiere a que muchas de estas factureras comparten domicilios fiscales, empleados y apoderados. El SAT explicó cómo funcionan estas redes:

En este esquema, el contribuyente (facturera) realiza la retención del impuesto y a su vez la entera al fisco como 'pagada' al trabajador a través del subsidio para el empleo o compensaciones que generalmente no existen. En otras palabras, la operación se lleva a cabo en papel sin que se realice como tal una recaudación, pero sí un acreditamiento en la declaración de la persona física beneficiada, debido a que se le proporciona un comprobante fiscal que ampara la retención referida, pero no así la materialidad de la misma.

Con información de Reforma.

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