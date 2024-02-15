¿Qué pasa si no le pago al SAT?, la dependencia advirtió sobre las consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser...

¿Qué pasa si no le pago al SAT?, la dependencia advirtió sobre las consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) publicó en su revista mensual "Proteja su Dinero" de febrero, un artículo esencial dirigido a jóvenes adultos sobre las implicaciones de no cumplir con las obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El artículo destaca la importancia de entender qué es el SAT y las deudas que se pueden generar con esta entidad. Desde el momento en que una persona se registra ante el SAT, adquiere la responsabilidad de cumplir con una serie de obligaciones fiscales, ya sea como persona moral (empresario) o como persona física (empleado o prestador de servicios profesionales).

Tipos de deudas ante el SAT

La CONDUSEF señala que existen dos tipos principales de deudas que se pueden tener ante el SAT:

Adeudos Federales: Incluyen impuestos no pagados como el ISR (Impuesto Sobre la Renta), el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y otros relacionados con materia aduanera.

Adeudos Locales: Se refieren al incumplimiento en el pago de tenencia, predial o impuestos de nómina.

Cómo saber si debo al SAT

Para aquellos que desconocen si tienen pendientes fiscales, la CONDUSEF recomienda revisar en línea a través del portal del SAT, donde se puede consultar y pagar adeudos de manera sencilla. Aquí te presentamos una guía para saber si tienes adeudos.

Consecuencias de no pagar

No cumplir con estas obligaciones puede tener serias consecuencias, incluyendo:

Reporte de adeudos fiscales ante el Buró de Crédito y Círculo de Crédito, afectando el historial crediticio.

Bloqueo de cuentas bancarias y de inversión por parte del fisco.

Inicio de un Procedimiento Administrativo de Ejecución, que puede llevar al embargo de bienes.

Cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), impidiendo la facturación y cobro por servicios.

Uso de devoluciones de impuestos pendientes para saldar créditos fiscales.

Recomendaciones para regularizar la situación fiscal

Para aquellos que desean regularizar su situación fiscal, la CONDUSEF aconseja identificar y calcular el monto de la deuda, considerando la posibilidad de solicitar al SAT un plan de pagos mensuales manejable. Es crucial asegurarse de que la situación fiscal quede correctamente actualizada tras liquidar el adeudo. Este artículo de la CONDUSEF subraya la importancia de estar al corriente con las obligaciones fiscales y ofrece herramientas útiles para evitar caer en incumplimiento. Para más información, se puede consultar la guía completa en el portal oficial de la CONDUSEF.