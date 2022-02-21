Contadores proponen al SAT considerar la opción de buscar sedes alternas temporales para prestar atención rápida y oportuna para algunos trámites urgentes.

Nuevos formatos, más requisitos y fallas en las plataformas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) son los obstáculos que enfrentan los contribuyentes para pagar sus impuestos este 2022, señaló el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL). "Esto podría ocasionar una caída en la recaudación tributaria durante los próximos meses y los contribuyentes tendrían, a su vez, que declarar extemporáneamente pagando actualización y recargos", explicó.

Existen problemas para que contribuyentes paguen sus impuestos

A través de un comunicado, el ICPNL expuso algunos de los retos que las personas físicas (PF) y las personas morales (PM) están presentando para utilizar de manera correcta la Plataforma de Declaraciones y Pagos del SAT. A continuación exponemos parte de la información publicada:

Algunos contribuyentes utilizarán dos plataformas para presentar sus declaraciones

Uno de los obstáculos que complican las declaraciones mensuales, es que algunos contribuyentes tendrán que utilizar hasta dos plataformas para cumplir con sus obligaciones fiscales, debido a los nuevos formatos que liberó el SAT, “lo cual se traduce en confusión y más carga administrativa para el contribuyente”.

Régimen Simplificado de Confianza

Por otro lado, el instituto resaltó que la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), implica para las personas morales una retención del 1.25% a las PF que tributan en este nuevo régimen. Sin embargo, la única modificación a los formatos fue en el campo denominado “ISR Retenciones por servicios profesionales / Régimen Simplificado de Confianza”, lo cual no arroja certeza si dicho campo se refiere a todas las retenciones de RESICO o solo a las de Servicios Profesionales.

Retenciones del IVA

Asimismo, agregó que como parte del rediseño de los formatos, la plataforma también exige que las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tengan que desglosar el detalle por tipo de actividad, como honorarios, arrendamiento, adquisición de desperdicios, comisionistas, entre otros. “Lo cual también se traduce en mayor carga administrativa”.

Declaración mensual de ISR

Otro de los problemas que enfrentan los contribuyentes, es que al momento de intentar declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de PF o PM, la plataforma exige capturar un valor mayor a cero para el campo "Subsidio para el Empleo", incluso para aquellos que no son patrones, ocasionando que el contribuyente no determine el impuesto de manera correcta. "En el mismo orden, las personas físicas por actividades empresarial y profesional, al intentar cumplir con su obligación de declarar el ISR propio, no les aparece el campo del 'Subsidio para el Empleo', impidiéndoles aplicar la disminución de dicho importe".

La autoridad fiscal debe buscar sedes alternas para prestar atención rápida

En vista de que el Servicio de Chat y el de Orientación Telefónica del SAT no están funcionando correctamente, el ICPNL propuso a la autoridad considerar la opción de buscar sedes alternas temporales para prestar atención rápida y oportuna para algunos trámites urgentes. “El ICPNL como agrupación que asocia a más de 1,600 profesionales emite este comunicado buscando sensibilizar la trascendencia de los temas aquí planteados con el fin de que el SAT considere como prioritario resolver estos temas que no afecten la operatividad fiscal de los contribuyentes y la recaudación”, concluyó. Puedes ver la información que publicó el ICPNL aquí / Fecha de publicación: 16 de febrero de 2022