La SHCP otorgará mayores recursos a los estimados para este año respecto al estímulo fiscal que se otorga a las gasolinas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó a través del documento de Renuncias recaudatorias que estima otorgar este año 76,019 millones de pesos por concepto de estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a las gasolinas. De acuerdo con datos de El Economista, de enero a noviembre de este año, se han otorgado 79,401 millones de pesos de estímulo fiscal, es decir, 4.4% más de lo que se contempló para todo el año. De estos, 56,022 millones de pesos corresponden al estímulo fiscal que se ha otorgado por este impuesto en el comercio exterior, mientras que 23,379 millones por la enajenación de combustibles. “Con información de declaraciones provisionales de Pemex a octubre, se estima que el estímulo fiscal en el 2021 por la enajenación de combustibles se ubicó en 23,379 millones de pesos, lo que significó un aumento de 22,274 millones de pesos más que en el mismo periodo del 2020”, informó el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Como lo reportamos en El Contribuyente, en los primeros nueve meses del año elestímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas fue de 53 mil millones de pesos. Esto es 14.6 veces mayor al estímulo otorgado en 2020. Además, el estímulo fiscal a las importaciones de combustible fue de 38 mil millones de pesos en los primeros nueve meses de 2021. Esto implica que se han utilizado 35 mil millones de pesos más que el año anterior para mitigar el aumento de precios. Aunque en 2021 y 2020 los niveles de importación de gasolina y diésel fueron parecidos, presentan una fuerte caída frente a años previos. Este año en comparación con 2019, la caída fue de 18%; frente a 2018, fue de 21%.

Panorama para 2022

La Secretaría de Hacienda informó que planea destinar 81,687 millones de pesos al estímulo fiscal a gasolinas, lo cual representará 0.30% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, dijo que por IEPS a gasolinas se espera que el erario público obtenga 318,136 millones de pesos, 13% menos a lo que se estimó en la Ley de Ingresos de la Federación para este año. En lo que respecta al año próximo, el gobierno estima que el precio promedio del petróleo sea de 55.1 dólares por barril, menor a los 60.6 dólares estimados al cierre del 2021. En tanto, la plataforma de producción aumentaría de 1.75 millones de barriles diarios a 1.82 millones.

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