La nueva plataforma busca evitar el acaparamiento de citas por robots, como sucedía con la antigua plataforma. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció su nueva plataforma CitaSAT, con la que busca restringir la posibilidad de que “robots” aparten citas masivamente. Sin embargo, la propia autoridad reconoció que "el aplicativo ha sido objeto de ataques cibernéticos que intentan replicar el robo masivo de citas que existía anteriormente pero que hasta el momento han fracasado rotundamente debido a la robustez en la seguridad del programa". Con esta herramienta, los usuarios podrán reservar, consultar y cancelar una cita para los diferentes servicios del SAT, de una manera segura, eficaz, inmediata y sin intermediarios, asegura el SAT.

Primera fase

Para esta primera fase, como se menciona en el comunicado, se implementó un código de confirmación por correo electrónico, el cual debe ser capturado por el contribuyente, con el fin de restringir la posibilidad de que “robots” aparten citas de manera masiva. El SAT también añadió un módulo para consulta y cancelación de citas, donde se muestran los registros activos o cancelados a futuro, con esto se espera que sea un medio de consulta eficaz con la información completa de sus citas.

Fase siguiente

Para siguientes fases, el SAT espera contar con nuevas facilidades para atender su demanda de trámites de manera más eficiente y ordenada, con esto podrá brindar atención a los contribuyentes de alta calidad. Un ejemplo de las mejoras que se esperan es la Fila Virtual, con la cual los contribuyentes tendrán la alternativa de conseguir una cita de manera automática en el momento en que exista una fecha disponible conforme al turno que se te asigne.

Víctima de ataques

Debido a estos ataques sufridos en la plataforma, durante el primer día de función la plataforma funcionó un poco más lento, sin embargo, el equipo del SAT está trabajando para reforzar la seguridad. La autoridad recomendó utilizar esta plataforma en las últimas versiones de los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari. https://www.elcontribuyente.mx/2021/09/estrena-sat-nueva-plataforma-para-citas/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.