El SAT ha decidido implementar el home office como medida para proteger a sus trabajadores más vulnerables del coronavirus. Según una fuente al interior del Servicio de Administración Tributaria (S...

El SAT ha decidido implementar el home office como medida para proteger a sus trabajadores más vulnerables del coronavirus. Según una fuente al interior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la autoridad fiscal decidió proteger a sus trabajadores más vulnerables de contagiarse de coronavirus, pidiéndoles que trabajen desde casa, en home office. La medida ha causado que los trabajadores que permanecen en las oficinas tengan mayor carga de trabajo, pues quienes laboran haciendo home office no siempre tienen acceso a todo el material necesario. Según la fuente, también están suspendidas las visitas domiciliarias, auditorias, notificaciones presenciales y cualquier labor que implique el contacto directo con contribuyentes.

Aún puedes agendar una cita con el SAT

Por la contingencia, el SAT suspendió sus salas de internet, Los servicios de generación y actualización de contraseña, así como el de emisión de constancia de situación fiscal, únicamente serán atendidos únicamente previa cita, la cual podrás sacar a través del portal de internet. Si necesitas realizar un trámite con el Servicio de Administración Tributaria no olvides agendar tu cita aquí: https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx La dependencia dirigida por Raquel Buenrostro recordó a los contribuyentes que los servicios citados con anterioridad también se pueden realizar a través del Portal del SAT en: Generación de contraseña: https://www.sat.gob.mx/tramites/38517/generacion-y-actualizacion-de-contrasena-para-persona-fisica Constancia de Situación Fiscal: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/contadores-piden-al-sat-prorroga-para-declaracion-anual/ Con información del SAT.

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