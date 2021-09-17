Ya se publicaron los estímulos fiscales al IEPS a combustibles para la semana del 18 al 24 de septiembre. El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estímulos fisca...

Ya se publicaron los estímulos fiscales al IEPS a combustibles para la semana del 18 al 24 de septiembre. El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de los combustibles para la semana del 18 al 24 de septiembre. Estos apoyos son aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el caso de la gasolina Magna, el porcentaje del estímulo pasó de 53.55% a 56.15%, con lo que el estímulo por litro será de 2.87 pesos. Así, la cuota de IEPS será de 2.24 pesos por litro de combustible; es decir, 13 centavos menos que la semana pasada. Para la Premium, el porcentaje del estímulo pasó de 23.55% a 28.23%, con lo que el estímulo por litro será de 1.21 pesos. Esto significa que la cuota de IEPS será 3.10 pesos por litro de combustible; es decir, 20 centavos menos que la semana pasada. Por último, el estímulo del diésel pasó de 26.82% a 26.92%, con lo que el estímulo por litro será de 1.51 pesos. Esto quiere decir que la cuota de IEPS será de 4.1 pesos por litro de combustible; es decir, 60 centavos menos que la semana pasada.

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