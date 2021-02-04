Cuando trabajó en HSBC, el funcionario del SAT estuvo implicado en prácticas que entorpecían el cierre de cuentas relacionadas al lavado de dinero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) qu...

Cuando trabajó en HSBC, el funcionario del SAT estuvo implicado en prácticas que entorpecían el cierre de cuentas relacionadas al lavado de dinero. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) quitó de su cargo a Ramón García Gibson, administrador central de actividades vulnerables. Irónicamente, el encargado de atender el área de las actividades económicas susceptibles de lavado de dinero está relacionado a una investigación por lavado de dinero durante el tiempo que laboró en HSBC México, donde era oficial de cumplimiento. Se le señala por haber participado en el esquema que permitió que los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Cali, en Colombia, usaran la infraestructura de HSBC México para lavar cientos de millones de dólares durante la primera década del siglo XXI. El despido se hizo el 29 de enero, el viernes de la semana pasada, luego de que el 21 de septiembre la asociación civil Quinto Elemento Lab publicó una investigación que implicaba a García Gibson, quien en ese tiempo era funcionario público, con las actividades de lavado de dinero mencionadas.

Multas en EEUU y México

El subcomité permanente de investigaciones del senado de Estados Unidos realizó un reporte titulado "Vulnerabilidades de EU al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento al terrorismo: la historia del caso HSBC", que fue utilizado por el Departamento de Justicia de EEUU en la investigación que concluyó con la imposición a HSBC de una multa de mil 900 millones de dólares en el país del norte y otra de 379 millones de pesos en México.

En el reporte se menciona a García Gibson en 59 ocasiones. Quinto Elemento, que tuvo acceso a la investigación

Pocos días después, en la mañanera del 23 de septiembre, al cuestionársele la estancia del personaje en una dependencia del gobierno federal, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió que si el señalamiento era cierto, se le separaría del gobierno. "Hay que investigar. Ofrecemos eso. Voy a pedir información, pero no queremos tener malos funcionarios. Quienes vengan con malos antecedentes no queremos que trabajen en el gobierno", dijo. El mandatario explicó que el gobierno es muy grande, por lo que es difícil el combate a la corrupción. "Por eso hablo del elefante reumático y mañoso que nos dejaron", ilustró.

Motivos del despido

Para el cese del funcionario, la asociación civil reporta que la propia autoridad fiscal reconoció la importancia de su investigación en los siguientes términos:

"Para las revisiones internas del SAT, la investigación titulada ‘HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos’, de Quinto Elemento Lab, fue uno de los puntos de referencia, así como el informe publicado por el Senado de Estados Unidos".

El motivo aducido por el SAT para el despido del funcionario fue la "pérdida de confianza", derivada de "elementos administrativos recabados por la institución". Además señalaron un "evidente conflicto de interés", en cuanto es fundador de la firma García Gibson Consultores, S.C., que se dedica a dar servicios de asesoría en materia de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita. Así, en su papel de funcionario del SAT encargado de atender estos asuntos, contaba con información privilegiada. Recientemente, también fueron cesados otros funcionarios del SAT: Viridiana Soria Amador, Raymundo Jiménez Lázaro y David Pérez Tejada. Se les señala por posibles delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Con información de Quinto Elemento Lab.

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