Las autoridades pretenden auditar al 100 % de las empresas certificadas, lo que ha resultado en un incremento en las suspensiones de la devolución del IVA Las empresas certificadas bajo el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) están siendo objeto de auditorías masivas por parte de la Administración General de Auditorías de Comercio Exterior (AGACE) del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Por lo tanto, es crucial que cumplan con todos los requisitos para mantener su certificación, según advirtieron directivos de Index Nuevo León. En una conferencia de prensa virtual, Ricardo Cruz, subdirector del Comité de Comercio Exterior de Index, que agrupa a las empresas con programa IMMEX en Nuevo León, señaló que desde el año pasado han enfrentado un aumento en las revisiones. Esto se debe a que las autoridades pretenden auditar al 100 % de las empresas certificadas, lo que ha resultado en un incremento en las suspensiones de la devolución del IVA. "Desde febrero de 2023, se han iniciado auditorías masivas. Lo que se ha comunicado es que se busca auditar al 100 % de las empresas que están en el padrón de la certificación. En 2023, se auditaron alrededor de 500 empresas, con un porcentaje muy alto de suspensiones", afirmó. Este incremento en la recaudación por auditorías en México se deriva del Plan Maestro de Fiscalización 2024. Gustavo Flores, subdirector del Comité Fiscal, destacó la importancia de no perder la certificación, ya que esto podría generar una situación financiera crítica para las empresas afectadas. "Para aquellas empresas que sufran la suspensión de la certificación, el desembolso del IVA, que normalmente se mantiene en garantía, se volvería obligatorio. Además, tendrían que buscar otras alternativas para poder continuar con sus exportaciones", explicó. Por su parte, Yuritzi Vázquez, directora del Comité de Comercio Exterior de Index, mencionó la modernización de programas de fomento como el Prosec y la regla octava, los cuales están cobrando mayor relevancia. Por ello, subrayó la importancia del foro de actualización que se llevará a cabo el 27 de agosto en el Club Industrial. Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, agregó que uno de los temas críticos bajo revisión es la eficiencia en el despacho aduanero. Señaló que México ocupa el puesto 84 de 155 países en esta materia, motivo por el cual se incluirá un panel sobre el tema, justo en el contexto del nuevo Gobierno Federal.