Te decimos cómo afecta la subvaluación de mercancías de mercancías a la recaudación.

Te decimos cómo afecta la subvaluación de mercancías de mercancías a la recaudación.

Un análisis de la empresa SGS, especializada en comercio, exterior encontró que, cada día, el el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pierde cerca de mil millones de pesos por subvaluación de mercancías.

Al parecer, el 30% de todas las mercancías que pasan por las 49 aduanas del país están subvaluadas. Esto se debe en parte a la falta de capacitación del personal del SAT. Este problema es tan grave que incluso ha producido respuestas de la Unión Europea. Para evitar que su mercado se llene de productos piratas desde México, la Unión Europea ha pagado cursos y capacitación para empleados aduaneros mexicanos.

La subvaluación también se conoce como contrabando documentado. Básicamente, consiste en declarar en la importación un valor en aduana menor al realmente pagado por la mercancía. Así, se disminuye la base gravable y se pagan menos contribuciones.

Normalmente se da de las siguientes maneras:

Se paga el valor real al proveedor y se falsifican los documentos

Se realiza la importación declarando un valor inferior y se anexa documentación falsa o alterada

Facturan en el extranjero con valor reducido, aunque sí paguen al proveedor la diferencia entre el valor real y el declarado

Además de disminuir la base gravable, la subvaluación propicia la competencia desleal y favorece el crecimiento de mercado informal.

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