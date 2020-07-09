Prodecon, en conjunto con Hacienda, logró recaudar alrededor de 6 mil 507 millones de pesos mediante acuerdos conclusivos. En un comunicado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que durante los meses de enero a junio colaboró con las autoridades fiscales, logrando recaudar más de 6 mil 507 millones de pesos a través de acuerdos conclusivos. Asimismo, Prodecon explicó que junio fue el segundo mes más alto en recaudaciones fiscales, con más de 2 mil 4 millones de pesos, pese a la coyuntura actual por COVID-19. Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. En este sentido, Prodecon colaboró con Hacienda para lograr 136 acuerdos conclusivos, dirigidos a los contribuyentes que se encontraban sujetos al ejercicio de facultades de comprobación. Prodecon explicó que “junio alcanzó una suma tan alta en medio de la emergencia sanitaria y la ampliación de la sana distancia, superando a mayo, mes que registró mil 319 millones 16 mil 75.05 pesos, arrojando un total, en el primer semestre de 2020, de 6 mil 507 millones 257 mil 902 pesos”. Por otro lado, la procuraduría estima que en julio de 2020 se logren un par de acuerdos conclusivos más mediante los cuales se logre una recaudación efectiva adicional que superará los mil millones de pesos. Concluyó que “más del 80% corresponde a grandes contribuyentes, quienes lograron regularizar su situación ante el SAT, mediante la mediación e interlocución de la Procuraduría, evitando así que se judicialicen los asuntos”. El comunicado de la Prodecon se da en un contexto en que el gobierno federal le hizo un recorte del 75% a sus gastos de operación, por lo que la Procuraduría parece verse orillada a justificar sus funciones ante la opinión pública. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/manana-reabren-centros-comerciales-y-tiendas-departamentales-en-cdmx-con-estas-medidas/ Puedes consultar el comunicado de Prodecon aquí.

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