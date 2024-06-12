El ISR es el impuesto de mayor peso para las finanzas públicas, pues representa más de 60 por ciento de los ingresos totales del sector público El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recien...

El ISR es el impuesto de mayor peso para las finanzas públicas, pues representa más de 60 por ciento de los ingresos totales del sector público El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que la recaudación tributaria, durante los primeros cinco meses de 2024, alcanzó 2 billones 130 mil 565 millones de pesos. Esto representa un incremento de 206 mil 47 millones de pesos, en comparación con el mismo periodo de 2023, es decir, un crecimiento real de 5.8 por ciento. La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cayó uno por ciento real anual, la mayor baja para un periodo similar en los últimos 15 años. De acuerdo con información preliminar del SAT, se recaudó por este gravamen un billón 218 mil 548 millones de pesos. El ISR es el impuesto de mayor peso para las finanzas públicas, pues representa más de 60 por ciento de los ingresos totales del sector público. El diario también expuso en la nota los siguientes datos:

En el periodo, la caída del ISR fue compensada con un avance en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 3.9 por ciento real, que registró una recaudación de 559 mil 292 millones de pesos.

Destacaron también los mayores ingresos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que con un avance de 64.2 por ciento real, sumó 263 mil 855 millones de pesos.

En lo que va del año, el repunte de recaudación por parte del IEPS aplicable a gasolinas y diesel ha sido notorio, lo que explica el avance de doble dígito en el IEPS total.

El monto recaudado total fue sólo superior en 3 mil 226 millones, y quedó 0.2 por ciento por arriba de lo proyectado inicialmente, de acuerdo con información del SAT.