La rentabilidad promedio de la fiscalización en 2020 fue de más del doble que la de 2018.

La rentabilidad promedio de la fiscalización en 2020 fue de más del doble que la de 2018.

En 2020, por cada peso que invirtió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en fiscalización, recuperó 123.4 pesos. La anterior es la rentabilidad promedio de la fiscalización más alta para un año desde que se tiene registro, de acuerdo con el Informe tributario y de gestión. Cuarto trimestre 2020, del SAT. La rentabilidad se refiere al retorno que se obtiene por cada peso invertido en fiscalización.

Evolución de la rentabilidad promedio de la fiscalización

La evolución de la rentabilidad promedio de la fiscalización fue la siguiente: [caption id="attachment_43845" align="aligncenter" width="900"] (Imagen: Captura de pantalla)[/caption] El cuadro muestra que la rentabilidad promedio de la fiscalización en 2020 (123.4 pesos) fue de más del doble que la de 2018 (54.8 pesos).

Costo de la recaudación en 2020

El informe también indica que el gasto del SAT representó 42 centavos por cada 100 pesos recaudados en 2020. Esto significa que el costo de la recaudación disminuyó dos centavos por cada 100 pesos recaudados, comparado con el costo registrado en 2019.

Evolución del costo de la recaudación

La evolución del costo de la recaudación fue la siguiente:

En 2016 se gastaron 57 centavos por cada 100 pesos recaudados.

En 2017 se gastaron 55 centavos.

En 2018 se gastaron 54 centavos.

En 2019 se gastaron 44 centavos.

En 2020 se gastaron 42 centavos.

Puedes ver el Informe tributario y de gestión. Cuarto trimestre 2020, del SAT, aquí / Fecha de publicación: febrero de 2021.

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