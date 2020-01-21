El SAT anunció que implementará nuevos sistemas de control para evitar la evasión fiscal en las importaciones.

El SAT anunció que implementará nuevos sistemas de control para evitar la evasión fiscal en las importaciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que mejorará a vigilancia en las importaciones. Específicamente, en las que entran al país con estatus temporal cuando en realidad son permanentes. Esto permitirá cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente, ya que suele ser una práctica común para evadir impuestos.

La nueva jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha dicho que el IVA es muy importante para la recaudación total. Por eso, una de sus prioridades al frente de la institución será mejorar los recursos tecnológicos para evitar este tipo de evasión fiscal. Específicamente para la importación, mejorar los controles tecnológicos permitirá saber si los productos entraron temporal o permanentemente.

Los bienes que se importan de manera temporal no deben pagar IVA. Por eso, algunos contribuyentes importan bajo un régimen provisional y evitan el pago de impuestos, cuando en realidad son permanentes. Con los nuevos controles se logrará modernizar las aduanas, mejorar la infraestructura y evitar otro de los grandes problemas aduanales, la subvaluación de productos. En este sentido, un análisis de la empresa SGS, especializada en comercio, exterior encontró que, cada día, el el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pierde cerca de mil millones de pesos por subvaluación de mercancías.

Con información de El Financiero.

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