El 25 de febrero de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció el mantenimiento del aplicativo que se utiliza para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes. El proceso de mantenimiento inició a partir de las 20:00 horas del 24 de febrero y se extenderá hasta las 20:00 horas del 2 de marzo de 2023. Durante este período, el servicio de presentación de declaraciones estará temporalmente fuera de servicio y no se podrá acceder al mismo. Estas declaraciones no estarán disponibles:

Declaración Informativa Múltiple.

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

Declaración Informativa por Contraprestaciones o Donativos Recibidos Superiores a 100 mil pesos.

Declaración Informativa de Aprovechamientos por el Manejo, Almacenaje y Custodia de Mercancías de Comercio Exterior.

Declaración Informativa Múltiple de IPS.

El Contribuyente El fisco mexicano aprovechó para recomendar a los contribuyentes a que realicen sus declaraciones fiscales con anticipación para evitar inconvenientes y posibles retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Además, el SAT enfatizó que cuentan con diversos medios y canales alternativos para presentar sus declaraciones, como el portal de internet o los servicios de atención telefónica, que se mantendrán en funcionamiento durante el período de mantenimiento. El SAT también recordó a aquellas personas que no hayan presentado sus declaraciones informativas y el pago correspondiente en febrero de 2023, o que hayan obtenido un “Acuse de rechazo”, puedan hacerlo hasta el 15 de marzo de 2023. Esta extensión se basa en el Artículo Segundo Transitorio de la Primera Versión Anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 24 de febrero en el portal del SAT. Puedes ver la información que compartió el SAT aquí / Fecha de publicación: 25 de febrero de 2023.