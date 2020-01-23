El SAT publicó el procedimiento que tiene que seguir el tercero colaborador fiscal para delatar a contribuyentes relacionados con comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

El SAT publicó el procedimiento que tiene que seguir el tercero colaborador fiscal para delatar a contribuyentes relacionados con comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

Como parte de los cambios fiscales para 2020 se creó la figura tercero colaborador fiscal. Se trata de un informante o delator que proporcionará datos y documentos a las autoridades fiscales. La información que proporcione tiene que estar relacionada con la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. A cambio, el tercero colaborador fiscal podrá obtener premios de los sorteos de lotería fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para implementar esa figura se adicionó el artículo 69-B Ter al Código Fiscal de la Federación (CFF).

Nueva regla en la Resolución Miscelánea Fiscal

El 28 de diciembre, se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El documento tiene una regla en la que se establece el procedimiento para que el tercero colaborador fiscal aporte la información y documentación que obre en su poder. Se trata de la regla 1.12. Información y documentación proporcionada por el tercero colaborador fiscal.

El SAT establece reglas para el informante o tercero colaborador fiscal

La regla indica que el tercero colaborador fiscal informará a la autoridad fiscal sobre la expedición, enajenación o adquisición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparan operaciones inexistentes. Esto a través del portal del SAT.

Datos que tiene que proporcionar el informante

El tercero colaborador fiscal debe proporcionar la siguiente información:

Su nombre completo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Nombre, razón o denominación social y clave del RFC del contribuyente cuya información proporciona

La información debe ser suficiente

La información que proporcione el tercero colaborador fiscal deberá ser suficiente para acreditar, directa o indirectamente, la simulación de operaciones. Es decir, la ausencia de activos, personal, infraestructura o capacidad material del contribuyente del que se informa y que llevó a cabo la expedición, enajenación o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

Tiene que narrar los hechos y explicar los esquemas

El informante debe narrar los hechos con los que explique detalladamente el o los esquemas de operación del contribuyente del que informa. Y tiene que precisar exactamente qué posición ocupa éste con relación a otros contribuyentes involucrados en dicho esquema. Además, debe indicar circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Debe adjuntar documentos en un plazo no mayor a cinco días

El tercero colaborador fiscal debe adjuntar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el archivo electrónico que contenga la documentación relacionada con la información que proporciona. Esto a través del correo electrónico [email protected]. La documentación tiene que servir para ilustrar el esquema de operación utilizado por el contribuyente del que se informa, indicando el número de folio asignado. En caso de no adjuntar la documentación, dentro del plazo establecido, no se dará trámite a la información proporcionada. Sin embargo, una vez que cuente con la documentación que considere idónea, podrá informar nuevamente a la autoridad fiscal y se le asignará un nuevo número de folio.

La autoridad fiscal podrá requerir información adicional

La autoridad fiscal podrá requerir información y documentación adicional al tercero colaborador fiscal. Esto para verificar lo informado. Para atender el requerimiento de la autoridad, el tercero contará con un plazo máximo de 10 días hábiles. En caso de que no cumpla con lo establecido, no desahogue la solicitud de información adiciona o no logre ser contactado por la autoridad fiscal, la información se tendrá por no presentada. Si conoces alguna facturera, el pasado 6 de enero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página oficial esta aplicación en la que podrás denunciarla. Puedes revisar la regla 1.12. Información y documentación proporcionada por el tercero colaborador fiscal aquí / Fecha de publicación: 28 de diciembre de 2019.

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