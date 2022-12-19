La facilidad que dio el SAT se limita únicamente a la aplicación de sanciones y no se refiere a la no emisión del comprobante y la incorporación del Complemento de Carta Porte, aclaran los contador...

La facilidad que dio el SAT se limita únicamente a la aplicación de sanciones y no se refiere a la no emisión del comprobante y la incorporación del Complemento de Carta Porte, aclaran los contadores El 12 de diciembre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció de manera oficial la prórroga para el Complemento Carta Porte sin cumplir todos los requisitos, hasta julio de 2023. Lo anterior lo hizo a través de la Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esto era algo que se sabía porque fue publicado en versiones anticipadas del documento.

Prórroga para el complemento carta porte

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que la aplicación de sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) por la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con este complemento y que no cuenten con la totalidad de los requisitos contenidos en el instructivo de llenado, iniciarán posterior al 31 de julio de 2023.

La prórroga sólo es para la aplicación de sanciones

Pero la presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, aclaró que la facilidad se limita únicamente a la aplicación de sanciones, y no se refiere a la no emisión del comprobante y la incorporación del Complemento de Carta Porte. En la conferencia de prensa de diciembre del IMCP, la contadora explicó que la extensión anunciada por la autoridad no exime de expedir el complemento carta porte, sino que sólo retrasa la entrada en vigor de las multas.

¿Cuáles serán las multas relacionadas con la cara porte?

Grajeda Trejo indicó que las multas relacionadas con la carta porte pueden ir desde los 17 mil 020 a los 97 mil 330 pesos por cada CFDI no emitido o no entregado, y de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos. Por lo anterior, la presidenta del IMCP considera que no se implementó ninguna simplificación administrativa. Esto se debe a que los requisitos a incorporar en el complemento pasaron de 20 a 71, y no disminuyeron. Además, señaló que aún persisten algunas cuestiones operativas en la implementación de la Carta Porte, que requieren por parte de los contribuyentes, un cambio en sistemas, tecnología, recursos humanos, entre otros, situación que no todos están en posibilidades de enfrentar. Por eso, el IMCP pidió a la autoridad que sea sensible y que simplifique los requerimientos referentes al complemento carta porte. Esto, para que los contribuyentes puedan cumplir con esta obligación de una forma más fácil y oportuna.