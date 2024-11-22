El Subsidio al Empleo en México es una herramienta clave para aliviar la carga fiscal de los trabajadores con ingresos bajos, pero las recientes modificaciones han generado confusión entre patrones

El Subsidio al Empleo en México es una herramienta clave para aliviar la carga fiscal de los trabajadores con ingresos bajos, pero las recientes modificaciones han generado confusión entre patrones

El Subsidio al Empleo en México es un apoyo económico otorgado por el Gobierno Federal a los trabajadores con ingresos bajos, diseñado para aliviar la carga del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).

El 1 de mayo de 2024 entró en vigor un nuevo Subsidio al Empleo (SE 2024), que ofrece a los patrones la alternativa de reemplazar la tabla variable de subsidios establecida en 2013 por una cuota fija mensual, equivalente al 11.82% del valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para 2024, esta cuota fija asciende a $390.12 pesos mensuales, aplicable uniformemente a trabajadores cuyos ingresos no excedan los $9,081.00 pesos mensuales.

Problemáticas

La consultora Fiscalia señala diversas problemáticas derivadas de la implementación del nuevo subsidio. Dado que se aproxima el cierre del ejercicio fiscal, es crucial abordar la mecánica para el ajuste anual del ISR de los trabajadores.

Uno de los puntos más controvertidos es que, aunque parece que la intención de la autoridad era reemplazar el SE 2013 con el SE 2024, en términos jurídicos el SE 2013 sigue vigente. Esto ha llevado a que algunos patrones opten por seguir aplicando el esquema anterior, mientras que otros adoptaron el nuevo modelo.

Extracción de datos

Una de las principales dudas que surge es: ¿de dónde se obtendrá el dato del Subsidio al Empleo aplicable a cada trabajador?

La respuesta está en el CFDI de nómina. Este comprobante registra el Subsidio al Empleo que corresponde al trabajador en cada periodo de pago, ya sea bajo el esquema de SE 2013 o SE 2024. Para determinar el subsidio total anual, será necesario:

Sumar las cantidades indicadas en los CFDI emitidos durante el año. Considerar los ajustes al subsidio realizados en cada mes.

De esta forma, se obtendrá el subsidio total que deberá aplicarse contra el ISR anual del trabajador.

Recomendaciones

Fiscalia sugiere que los patrones comiencen a evaluar y realizar simulaciones del ajuste anual con suficiente antelación. Esto incluye asegurarse de que los sistemas de nómina estén configurados para procesar correctamente tanto el SE 2013 como el SE 2024.

La preparación temprana permitirá evitar errores fiscales que podrían derivar en sanciones o conflictos con las autoridades. Con el cierre del año en puerta, no subestimes la importancia de revisar y ajustar tus procedimientos de nómina para cumplir con esta nueva normativa.