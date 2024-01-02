La IP solicitó a la autoridad fiscal flexibilizar los procesos de exigencia de obligaciones, considerando la temporalidad de salida del régimen La salida de numerosos contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) está generando graves problemas para aquellos que, por diversas circunstancias, no presentaron alguna declaración. Lo anterior lo informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de un comunicado.

El SAT sacó del régimen a numerosas mipymes

La organización patronal indicó que la autoridad expulsó del régimen a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales desde enero de 2022, sin ofrecer flexibilidad para subsanar esta problemática. Por eso, la Coparmex solicitó a la autoridad fiscal flexibilizar los procesos de exigencia de obligaciones, considerando la temporalidad de salida del RESICO. Además, solicitó la oportunidad para que las empresas puedan mantenerse en la formalidad y continuar su crecimiento en sus actividades.

Características del RESICO

El RESICO está contemplado en el artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Surgió como una simplificación administrativa para brindar acceso a la formalidad a micro y pequeños negocios como tiendas, talleres mecánicos, escuelas, cocinas, cafeterías, restaurantes, ferreterías, entre otros, proporcionándoles beneficios fiscales. Esta modalidad entró en vigor el 1 de enero de 2022, permitiendo a las personas físicas con ingresos anuales no superiores a 3.5 millones de pesos y a las personas morales con ingresos no mayores de 35 millones de pesos pagar entre el 1 y 2.5 por ciento, según sus ingresos y lo establecido en la tabla del artículo 113-E, párrafo quinto. La Coparmex explicó que en los últimos meses, el SAT llevó a cabo diversas actividades de actualización de obligaciones económicas de los contribuyentes. Esto provocó la expulsión masiva del RESICO de varios de ellos, porque se actualiza lo establecido en el artículo 113-I de la Ley del ISR.

Expulsados deben cumplir con obligaciones desde enero de 2022

Pero señaló que a dichos contribuyentes se les está obligando a cumplir con sus obligaciones desde enero de 2022. Es decir, desde que entró en vigor o desde que se incorporaron al RESICO, no desde su salida. La organización patronal asegura que esta situación coloca a muchos pequeños negocios en una encrucijada, teniendo que evaluar la continuidad de sus operaciones. “Ante la situación actual, consideramos que la autoridad tributaria debe ser sensible, sobre todo atendiendo al contexto de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que en la mayoría de los casos, se les está causando una gran afectación que podría llevarlas a la bancarrota”, expresó la Coparmex.