Ya se encuentra disponible en el Diario Oficial de la Federación la Resolución de Facilidades Administrativas 2020. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la versión a...

Ya se encuentra disponible en el Diario Oficial de la Federación la Resolución de Facilidades Administrativas 2020. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la versión anticipada de la Resolución de Facilidades Administrativas (RFA) para 2020. Básicamente, se trata de un reglamento fiscal que otorga algunas facilidades a los contribuyentes. Las facilidades administrativas se publican anualmente a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, las reglas de las RAF aplican para la Resolución Miscelánea Fiscal del año correspondiente. Específicamente, la RFA para 2020 contiene facilidades administrativas aplicables a los sectores de contribuyentes que se señalan en cada uno de sus títulos:

Título 1. Sector Primario.

Sector Primario. Título 2. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal.

Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal. Título 3. Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo.

Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y Turismo. Título 4. Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y Autotransporte Terrestre de Pasajeros Urbano y Suburbano.

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