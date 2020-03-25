Debido a la caída del petróleo, el IEPS a la gasolina ha rebasado el precio de cada litro de gasolina. De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el IEPS a la gasolina rebasó el precio de cada litro en el Golfo de México. Según declaraciones de Roberto Díaz de León, presidente de la Onexpo, en algunos días el valor del impuesto es más que el de la gasolina. Por ejemplo, en los puertos de Madero, Pajaritos, Veracruz, Tuxpan y Dos Bocas, el precio al contado de la gasolina llegó a ser de 2.44 pesos por litro. En cambio, el IEPS total fue de 5.44 pesos por litro. Estos dos precios se registraron el 23 de marzo. Esta caída del precio de la gasolina se debe a la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Por la coyuntura se pensaría que lo que ha ocasionado el desplome del costo del crudo es la crisis sanitaria que el mundo vive por el coronavirus covid-19. Sin embargo es no es el único factor, pues la baja en la demanda derivada del detenimiento de ciudades enteras sólo fue el comienzo. A la crisis económica que está causando esta pandemia se le suma otro factor: la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita. Esto ocurrió luego de que Arabia Saudita, líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no pudo concretar un acuerdo con Rusia para recortar la producción de crudo. Las hostilidades provocaron el desplome de su precio mundialmente, lo que influye directamente en el costo final de la gasolina. En México, las ventas de las gasolineras han caído entre 15 % y 20%. En Estados Unidos, por ejemplo, la caída ha sido de 40%. De acuerdo con Díaz de León, la tendencia puede continuar durante los próximos días. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el precio de la gasolina regular no debe rebasar los 17 pesos por litro. Actualmente, según el presidente de la Onexpo, el precio promedio es de 18.60 pesos. Con información de Forbes.
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