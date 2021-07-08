Se acusa al nieto de expresidente e hijo de exgobernador de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal. Desde hace algunos años se ha hablado en los medios de comunicación acerca de los problemas legales y económicos de la familia Alemán. Todo se remonta a 2019, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó Interjet, la aerolínea de Miguel Alemán Magnani por las deudas acumuladas entre 2013 y 2017. Según se ha reportado las deudas corresponden al impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores, así como al impuesto al valor agregado (IVA) de los años 2017, 2018 y 2019. De acuerdo a Mario Maldonado, también columnista, los créditos fiscales de la familia ascienden a 3 mil millones de pesos. En abril de este año, el periodista Salvador Soto reportó en su columna que el empresario, nieto del expresidente de México Miguel Alemán Valdés, y del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, huyó a Europa, ante la incertidumbre generada por su situación fiscal. Sin embargo, de acuerdo al columnista, el empresario regresó a México luego de haber llegado a un acuerdo con el fisco. El día de hoy, de acuerdo al columnista Javier Tejado Dondé, un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión contra Alemán Magnani por defraudación fiscal por alrededor de 65 millones de pesos. Según el periodista, su padre, Miguel Alemán Velasco, quien también fue senador de la república, "se salvó" de la orden de aprehensión por su edad, 89 años y porque "el gobierno necesita a alguien con quien negociar y, sobre todo, que pague lo que les deben". Tejado Dondé asegura en su columna, publicada a las 9 de la mañana, que era cuestión de horas para que se emitiera la ficha roja de captura internacional para quien se presume está escondido en el Este de los Estados Unidos.

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