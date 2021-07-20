Raquel Buenrostro pretender eliminar la tasa cero a los fabricantes de automóviles. A mediados de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado que empezará una serie de revisiones de la tasa efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a grandes contribuyentes. El SAT publicó los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. En el caso de la industria automotriz, las tasas efectivas son las siguientes:

1.39% por fabricación de automóviles y camionetas.

De 2.17% a 4.93% por autopartes.

Desde la presentación de las tasas efectivas, Buenrostro denunció que este sector ha sido muy beneficiado. Según la funcionaria, la tasa de ISR para empresas es de 30%; sin embargo, las deducciones, planeaciones fiscales y el fraude hacen que las tasas queden en cerca de 2%. Además, la jefa del SAT dijo que si se toman en cuenta las devoluciones, en muchos casos las empresas tienen tasas negativas:

Por ejemplo, la tasa efectiva de todos los grandes contribuyentes de 2016 a 2020 no llega ni siquiera al 2 por ciento, y eso que esa tasa no incluye las devoluciones de IVA. Si incluimos el IVA en algunas industrias como la automotriz las tasas serían negativas. La industria automotriz tiene en México muchos beneficios fiscales, comparados con los que tiene en otros países. Esto significa que termina pagando una tasa cercana a cero o en algunos casos negativa porque les devolvemos más de lo que pagaron de impuestos. Hay una serie de incentivos que se deben revisar y debemos aprovechar mejor los acuerdos tributarios internacionales para que en México paguen lo justo.

Podrían eliminar estímulos fiscales

Recientemente Buenrostro presentó una nueva propuesta: eliminar la tasa cero a esta industria. De acuerdo con Buenrostro, los fabricantes de automóviles aprovechan la tasa cero para exigir reembolsos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan en México. Esto sumado a otros estímulos y beneficios significa que México termina debiendo dinero a algunos fabricantes. Raquel Buenrostro ha explicado que estos estímulos se crearon en la década de los 90 para atraer inversión. Sin embargo, actualmente las empresas ya recuperaron su inversión inicial, por lo que no hay razón para mantener estas medidas. “Vamos a depurar todo esto”, dijo en entrevista con la agencia Bloomberg. “Tenemos que ver cuáles fueron los incentivos que en su momento dio el Gobierno para que pudieran traer la inversión, pero una vez que recuperada esa inversión, no tiene ningún sentido mantenerlos”. La propuesta todavía debe revisarse y aprobarse por Hacienda, y todavía no se sabe si se presentará en septiembre con el resto del presupuesto para 2022. Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/19/el-sat-pone-la-mira-en-los-fabricantes-de-autos-analizan-quitarles-estimulos-fiscales/

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