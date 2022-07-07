Para quienes trabajen por su cuenta, el RESICO ofrece una baja tasa de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se realiza con base en flujo de efectivo, señalan expertos. De acuerdo con expertos, ...

Para quienes trabajen por su cuenta, el RESICO ofrece una baja tasa de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se realiza con base en flujo de efectivo, señalan expertos. De acuerdo con expertos, el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) beneficia a las personas que trabajen como freelancers, de manera independiente o por propia cuenta, debido a que el porcentaje de impuestos que se pagan de los ingresos totales es bajo. En entrevista con Reforma, Fernando Pimentel, fiscalista e integrante del Instituto de Especialización para Ejecutivos, explicó que el RESICO beneficia a quienes realicen actividades empresariales o den servicios profesionales, sin la relación laboral con un patrón. "La actividad empresarial es la que deriva del comercio, puede ser aquella donde venden algún producto o por servicios profesionales que no sólo son los profesionistas, realmente un servicio profesional es aquel que se hace de manera personal e independiente, es decir, sin que haya relación laboral ni con personal contratado para ello", detalló al diario. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía (INEGI), las personas que laboran bajo este modelo han ido en aumento desde 2020. Muestra de esto, es que en México hay 15 millones de personas que laboran por su propia cuenta.

Beneficios para freelancers

Para este grupo de la población, el RESICO ofrece una baja tasa de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y se realiza con base en flujo de efectivo, es decir, lo efectivamente pagado y cobrado. Andrés Hinojosa CEO y fundador de la startup contable Simmple, dijo a Expansión que para aquellos freelancers que facturen menos de 3.5 millones de pesos al año, es aconsejable darse de alta o cambiarse al nuevo régimen. Asimismo, explicó que cuando un freelancer emite facturas por servicios, básicamente tiene que pagar dos impuestos: Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) y el ISR. El IVA es un impuesto fijo que a su vez se paga en distintos productos y servicios y equivale al 16% en el centro del país y al 8% en estados fronterizos. Sin embargo, el ISR no funciona de la misma manera, este impuesto no es fijo y varía entre el 1.92% y 35% como persona física con actividad empresarial. Para una persona dada de alta en el RESICO, señala Hinojosa, este porcentaje podrá ser entre el 1% y 2.5%, dependiendo de tus ingresos anuales.

Asimismo, refirió que el RESICO permitirá combinar ingresos por actividades como freelancer con ingresos como asalariado, arrendatario, o ingresos por intereses.

Por ejemplo:

Si eres empleado de una empresa y recibes un sueldo y además

Si recibes ingresos por intereses de una inversión en una activo como Cetes o acciones y además

Si recibes ingresos por la renta de una propiedad y además

Y además recibes ingresos por honorarios por tus actividades como freelancer, podrás mantener tus ingresos por sueldo o intereses en el régimen correspondiente y cambiar tus ingresos por honorarios y por la renta de la propiedad en conjunto al RESICO, mientras el total de tus ingresos no excedan los 3.5 millones de pesos al año.

Por otra parte, el especialista advirtió que con la implementación del RESICO, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), busca facilitar a los contribuyentes la declaración de impuestos y el manejo de sus actividades contables, sin embargo, no estar en el régimen adecuado podría traerle serias consecuencias en el pago de sus impuestos.