El SAT actualizó los catálogos del CFDI 4.0 el 13 de febrero de 2025. Se agregaron 31 claves de pedimento y 15 nuevas patentes aduanales. Conoce los detalles y la importancia de esta actualización
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 13 de febrero de 2025 una nueva actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0, los cuales ya están vigentes y deben ser implementados por los contribuyentes en sus sistemas administrativos.
La actualización afecta principalmente a dos catálogos fundamentales en el ámbito aduanero y de comercio exterior:
•c_NumPedimentoAduana: Contiene el listado de números de pedimento operados.
•c_PatenteAduanal: Contiene el catálogo de números de patente aduanal.
Esta modificación busca garantizar que las operaciones fiscales y aduaneras se realicen con información actualizada y alineada a la normativa vigente.
Cambios en los catálogos del CFDI 4.0
Actualización en el catálogo de pedimentos
•Se actualiza de la versión 78.0 a la 79.0.
•Se agregan 31 nuevas claves de pedimento, con inicio de vigencia el 13 de febrero de 2025.
|c_Aduana
|Patente
|Ejercicio
|Cantidad
|Fecha inicio de vigencia
|07
|1894
|2025
|999999
|14/02/2025
|16
|1789
|2025
|999999
|14/02/2025
|16
|1896
|2025
|999999
|14/02/2025
|16
|1904
|2025
|999999
|14/02/2025
|16
|1921
|2025
|999999
|14/02/2025
|16
|1924
|2025
|999999
|14/02/2025
|16
|1944
|2024
|999999
|14/02/2025
|16
|1944
|2025
|999999
|14/02/2025
|18
|3594
|2025
|999999
|14/02/2025
|24
|1921
|2025
|999999
|14/02/2025
|24
|3387
|2025
|999999
|14/02/2025
|30
|6162
|2025
|999999
|14/02/2025
|43
|1896
|2025
|999999
|14/02/2025
|43
|1931
|2024
|999999
|14/02/2025
|43
|1931
|2025
|999999
|14/02/2025
|47
|1914
|2025
|999999
|14/02/2025
|47
|1936
|2024
|999999
|14/02/2025
|47
|1936
|2025
|999999
|14/02/2025
|48
|1921
|2024
|999999
|14/02/2025
|48
|1921
|2025
|999999
|14/02/2025
|48
|3387
|2025
|999999
|14/02/2025
|51
|1896
|2025
|999999
|14/02/2025
|53
|1917
|2024
|999999
|14/02/2025
|53
|1917
|2025
|999999
|14/02/2025
|64
|1926
|2025
|999999
|14/02/2025
|75
|1890
|2025
|999999
|14/02/2025
|81
|1911
|2024
|999999
|14/02/2025
|81
|1911
|2025
|999999
|14/02/2025
|85
|1942
|2024
|999999
|14/02/2025
|85
|1942
|2025
|999999
|14/02/2025
|85
|3992
|2025
|999999
|14/02/2025
Actualización en el catálogo de patentes aduanales
•Se introduce la versión 21.0 del catálogo.
•Se añaden 15 nuevas patentes aduanales, cada una con su respectiva fecha de vigencia.
|C_PatenteAduanal
|Inicio de Vigencia
|1890
|03/09/2024
|1894
|05/09/2024
|1896
|05/09/2024
|1904
|05/11/2024
|1911
|06/09/2024
|1914
|06/09/2024
|1917
|06/09/2024
|1921
|09/09/2024
|1924
|09/11/2024
|1926
|09/09/2024
|1931
|11/09/2024
|1936
|11/09/2024
|1942
|11/09/2024
|1944
|15/10/2024
|6162
|26/03/2024
Importancia de la actualización
Para los contribuyentes involucrados en el comercio exterior y en operaciones aduaneras, es fundamental aplicar estos cambios de inmediato en sus sistemas administrativos. Esto les permitirá:
✅ Emitir CFDI correctamente con información vigente.
✅ Evitar errores en la facturación de importaciones y exportaciones.
✅ Cumplir con las disposiciones fiscales y aduaneras sin contratiempos.
El SAT recomienda a todas las empresas y contribuyentes actualizar sus sistemas con estos nuevos datos lo antes posible para garantizar el cumplimiento normativo.
Esta actualización reafirma la importancia de mantenerse al día con las modificaciones fiscales y aduaneras, especialmente en sectores donde la precisión en la documentación es clave para la operación comercial.