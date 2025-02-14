El SAT actualizó los catálogos del CFDI 4.0 el 13 de febrero de 2025. Se agregaron 31 claves de pedimento y 15 nuevas patentes aduanales. Conoce los detalles y la importancia de esta actualización

El SAT actualizó los catálogos del CFDI 4.0 el 13 de febrero de 2025. Se agregaron 31 claves de pedimento y 15 nuevas patentes aduanales. Conoce los detalles y la importancia de esta actualización

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el 13 de febrero de 2025 una nueva actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0, los cuales ya están vigentes y deben ser implementados por los contribuyentes en sus sistemas administrativos.

La actualización afecta principalmente a dos catálogos fundamentales en el ámbito aduanero y de comercio exterior:

•c_NumPedimentoAduana: Contiene el listado de números de pedimento operados.

•c_PatenteAduanal: Contiene el catálogo de números de patente aduanal.

Esta modificación busca garantizar que las operaciones fiscales y aduaneras se realicen con información actualizada y alineada a la normativa vigente.

Cambios en los catálogos del CFDI 4.0

Actualización en el catálogo de pedimentos

•Se actualiza de la versión 78.0 a la 79.0.

•Se agregan 31 nuevas claves de pedimento, con inicio de vigencia el 13 de febrero de 2025.

c_Aduana Patente Ejercicio Cantidad Fecha inicio de vigencia 07 1894 2025 999999 14/02/2025 16 1789 2025 999999 14/02/2025 16 1896 2025 999999 14/02/2025 16 1904 2025 999999 14/02/2025 16 1921 2025 999999 14/02/2025 16 1924 2025 999999 14/02/2025 16 1944 2024 999999 14/02/2025 16 1944 2025 999999 14/02/2025 18 3594 2025 999999 14/02/2025 24 1921 2025 999999 14/02/2025 24 3387 2025 999999 14/02/2025 30 6162 2025 999999 14/02/2025 43 1896 2025 999999 14/02/2025 43 1931 2024 999999 14/02/2025 43 1931 2025 999999 14/02/2025 47 1914 2025 999999 14/02/2025 47 1936 2024 999999 14/02/2025 47 1936 2025 999999 14/02/2025 48 1921 2024 999999 14/02/2025 48 1921 2025 999999 14/02/2025 48 3387 2025 999999 14/02/2025 51 1896 2025 999999 14/02/2025 53 1917 2024 999999 14/02/2025 53 1917 2025 999999 14/02/2025 64 1926 2025 999999 14/02/2025 75 1890 2025 999999 14/02/2025 81 1911 2024 999999 14/02/2025 81 1911 2025 999999 14/02/2025 85 1942 2024 999999 14/02/2025 85 1942 2025 999999 14/02/2025 85 3992 2025 999999 14/02/2025

Actualización en el catálogo de patentes aduanales

•Se introduce la versión 21.0 del catálogo.

•Se añaden 15 nuevas patentes aduanales, cada una con su respectiva fecha de vigencia.

C_PatenteAduanal Inicio de Vigencia 1890 03/09/2024 1894 05/09/2024 1896 05/09/2024 1904 05/11/2024 1911 06/09/2024 1914 06/09/2024 1917 06/09/2024 1921 09/09/2024 1924 09/11/2024 1926 09/09/2024 1931 11/09/2024 1936 11/09/2024 1942 11/09/2024 1944 15/10/2024 6162 26/03/2024

Importancia de la actualización

Para los contribuyentes involucrados en el comercio exterior y en operaciones aduaneras, es fundamental aplicar estos cambios de inmediato en sus sistemas administrativos. Esto les permitirá:

✅ Emitir CFDI correctamente con información vigente.

✅ Evitar errores en la facturación de importaciones y exportaciones.

✅ Cumplir con las disposiciones fiscales y aduaneras sin contratiempos.

El SAT recomienda a todas las empresas y contribuyentes actualizar sus sistemas con estos nuevos datos lo antes posible para garantizar el cumplimiento normativo.

Esta actualización reafirma la importancia de mantenerse al día con las modificaciones fiscales y aduaneras, especialmente en sectores donde la precisión en la documentación es clave para la operación comercial.