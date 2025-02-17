El SAT lanzó su nueva plataforma web, pero contribuyentes reportan problemas para realizar declaraciones y trámites, aunque la autoridad asegura que todo funciona correctamente

El SAT lanzó su nueva plataforma web, pero contribuyentes reportan problemas para realizar declaraciones y trámites, aunque la autoridad asegura que todo funciona correctamente

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el pasado 14 de febrero de 2025 la nueva versión de su página web (www.sat.gob.mx), con el objetivo de mejorar la experiencia de los contribuyentes y facilitar la navegación. Si bien el nuevo diseño ofrece mejoras en accesibilidad y navegación, los contribuyentes reportaron problemas en las herramientas de cumplimiento fiscal. Sin embargo, fuentes del SAT consultadas por El Contribuyente aseguran que el nuevo portal funciona correctamente y que los errores reportados por los usuarios se deben a que siguen utilizando enlaces de la versión anterior del sitio web, los cuales ya no están operativos.

Principales mejoras en la nueva plataforma del SAT

Interfaz intuitiva y accesible: La navegación es más sencilla, permitiendo a los contribuyentes encontrar información rápidamente.

La navegación es más sencilla, permitiendo a los contribuyentes encontrar información rápidamente. Optimización de herramientas clave: Se han mejorado el buscador, el calendario fiscal y el directorio de oficinas del SAT.

Se han mejorado el buscador, el calendario fiscal y el directorio de oficinas del SAT. Modo claro y oscuro: Ahora los usuarios pueden elegir entre estos dos modos para mayor comodidad visual.

Ahora los usuarios pueden elegir entre estos dos modos para mayor comodidad visual. Diseño responsivo: La plataforma se adapta mejor a computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

Mapa de navegación y nuevas secciones

El nuevo portal se ha reorganizado para facilitar el acceso a los trámites más utilizados. A continuación, se describen sus principales secciones:

Trámites y servicios: Consultas, declaraciones fiscales, facturación electrónica, inscripción y actualización en el RFC, adeudos fiscales y compensaciones.

Consultas, declaraciones fiscales, facturación electrónica, inscripción y actualización en el RFC, adeudos fiscales y compensaciones. Últimas noticias: Actualizaciones recientes y comunicados oficiales del SAT.

Actualizaciones recientes y comunicados oficiales del SAT. Calendario: Fechas clave para el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Fechas clave para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Normatividad: Acceso a leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes.

Acceso a leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes. Contacto y ayuda: Información de contacto, preguntas frecuentes y manuales para facilitar el cumplimiento tributario.

Además, el sitio cuenta con accesos directos a herramientas como el Buzón Tributario, SubastaSAT y CertiSAT Web.

Fallas reportadas en la nueva plataforma del SAT

🚨 Información precargada incorrecta en las declaraciones fiscales.

en las declaraciones fiscales. 🚨 Errores en la presentación de declaraciones informativas y mensuales.

🚨 Saturación del sistema, impidiendo el acceso a trámites clave.

Recomendación del SAT

La confusión por los cambios y la falta de familiaridad con el nuevo portal están dificultando el cumplimiento de los contribuyentes, especialmente en el inicio del periodo de vencimientos fiscales, cuando muchos enfrentan problemas para presentar sus declaraciones correctamente. Algunos contribuyentes en redes sociales han solicitado que autoridad fiscal tome medidas para evitar multas y sanciones derivadas de las fallas en la plataforma. La autoridad recomendó comenzar a familiarizarse con el nuevo portal y evitar el uso de enlaces del sitio web anterior para prevenir errores al realizar trámites. *El contenido original de este artículo fue modificado