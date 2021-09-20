Como parte de los cambios fiscales propuestos para el 2022, se buscará reducir la tasa de retención de ISR sobre intereses. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la U...

Como parte de los cambios fiscales propuestos para el 2022, se buscará reducir la tasa de retención de ISR sobre intereses. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, que se integra por los documentos con las proyecciones macroeconómicas, las propuestas de ingresos y de egresos, y diversas reformas y adecuaciones fiscales.

La tasa de retención de ISR sobre intereses bajará en 2022

Como parte de los cambios fiscales propuestos para el 2022, se pretende implementar una reducción en la tasa de retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) sobre intereses. [Ley del ISR 54, primer párrafo]. Para hacer lo anterior, se reformará el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), para disminuir la tasa de 0.97 a 0.08%.

Implementarán una tasa de retención históricamente menor

De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, de aprobarse el cambio en el Congreso de la Unión, será la tasa de retención de ISR sobre intereses más baja desde el inicio de este mecanismo de retención. El análisis indica que una tasa de retención menor de ISR significará mayor flujo durante el año para los ahorradores. Esto se debe a que sus intereses serán sujetos de un considerable menor anticipo de impuestos. Sin embargo, Fiscalia adelantó que los ahorradores deben prepararse para un posible pago de ISR en su declaración anual, o para una considerable reducción del saldo a favor que normalmente tendrían en su declaración del ejercicio.

Con información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/16286

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