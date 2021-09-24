Miembros del Consejo de Administración del Infonavit están preocupados por el alto Índice de Cartera Vencida. Durante la pandemia, el Índice de Cartera Vencida (ICV) del Infonavit aumentó considerablemente. Desde 2019, el índice ha ido en aumento y ha ocasionado preocupación en algunos sectores. Como señala Reforma, los representantes de los sectores obrero y empresarial que participan en el Consejo de Administración del Infonavit han llamado la atención sobre el aumento del índice. Esta semana, Mario Macías Robles, director sectorial de los trabajadores, y Carlos Gutiérrez Ruiz, director del sector empresarial, pidieron al Infonavit que implemente medidas más eficientes para el cobro y que revise los procesos de los créditos. De acuerdo con Macías Robles, para el cierre de 2021 se espera que el ICV alcance 18%. Hay que destacar que al inicio de la administración actual el índice se encontraba en 11%. En este sentido, Óscar Vela Treviño, subdirector general de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit, señaló para este año se estima un ICV de entre 14.8% y el 18.5%. Por su parte, Gutiérrez Ruiz señaló que los trabajadores que no han ejercido sus créditos deben tener la certeza de que su dinero está garantizado. El representante del sector empresarial dijo que no cobrar los créditos y dejar que aumente el ICV no es opción.

Nueva política de cobranza

En abril el Infonavit aprobó nuevas modalidades de crédito que implican la entrega de recursos de manera directa, sin intermediarios, o que podrán beneficiar a personas desempleadas con un historial cotizando ante la institución. Estas modalidades han causado ciertas suspicacias entre los expertos, pues, dicen, podrían tener un efecto negativo sobre los recursos del Instituto, generando altos índices de morosidad. Una de las nuevas medidas será la implementación de nuevas garantías para los derechohabientes que pidan el crédito. En un comunicado del instituto, aseguró que mantendrán un monitoreo continuo del estatus de los derechohabientes con dificultades para pagar, observando el comportamiento histórico de los créditos, conducta financiera del trabajador, así como su capacidad y voluntad de pago.

Lo anterior con la finalidad de anticipar problemas económicos en los derechohabientes que estén fuera del control del Infonavit, como los ciclos del mercado laboral o desastres naturales.

El instituto realizará esfuerzos de cobranza temprana en un esfuerzo de disminuir a los trabajadores con problemas de incumplimiento, regularizar pagos e incentivar el cumplimiento. Para aquellos que estén en situación de cartera vencida, con atrasos de entre cuatro y nueve pagos, habrá facilidades para volver a hacer vigentes los créditos a través de pagos completos. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/preocupa-alza-de-cartera-vencida-en-el-infonavit/ar2264690 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-indice-de-morosidad-del-infonavit-es-de-14-9-a-junio-debido-a-pandemia/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.