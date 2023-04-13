En páginas y grupos de Facebook se anuncian presuntos expertos que se ofrecen "ayudar" a presentar la declaración por precios que van desde los 40 hasta los 100 pesos Los contribuyentes personas fí...

En páginas y grupos de Facebook se anuncian presuntos expertos que se ofrecen "ayudar" a presentar la declaración por precios que van desde los 40 hasta los 100 pesos Los contribuyentes personas físicas deben presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR) y tienen hasta el 2 de mayo para realizarla. Pero no todas las personas físicas tienen que cumplir con esta obligación. Por ejemplo, muchos contribuyentes del régimen de sueldos y salarios no tienen la obligación de la declaración anual. Sin embargo, si una persona estuvo trabajando en 2022 y su patrón estuvo realizando las retenciones del ISR correspondientes, si tiene deducciones personales y presenta la declaración anual podría tener un saldo a favor y obtener una devolución del impuesto.

Alertan a contribuyentes ante posible estafa

En este contexto, en páginas y grupos de Facebook se anuncian presuntos expertos que se ofrecen "ayudar" a presentar la declaración por precios que van desde los 40 hasta los 200 pesos, una cantidad muy baja en comparación con los honorarios que cobran con contador. Especialistas advierten que existen riesgos si los contribuyentes confían su información a ese tipo de personas. Esto se debe a que sólo con la contraseña y RFC se pueden realizar los siguientes trámites:

Actualización de actividades económicas

Emisión de facturas (algunos régimenes)

Solicitud de devolución automática

Ingresar clabe interbancaria (en caso de no estar precargada)

Expertos recomiendan a los contribuyentes que se acerquen siempre con una persona de su entera confianza, que tenga el conocimiento y muestre su aviso de privacidad, mismo que contiene lo siguiente:

Datos de la persona

Uso de la información proporcionada

Procedimiento para aplicar tus derechos ARCO

Uno de los riesgos que enfrentan los contribuyentes al entregar a otra persona sus datos fiscales es que pueden robarse su devolución de impuestos, en caso de que tengan saldo a favor.

El robo de la devolución de impuestos

En 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un número considerable de quejas sobre robo y utilización de la firma electrónica (e.firma), con la finalidad de solicitar la devolución de los saldos a favor del ISR. Este delito consiste en que los delincuentes suplantan la identidad de los contribuyentes para solicitar la devolución de impuestos, con el fin de obtener un beneficio económico de manera ilícita. Según las autoridades fiscales, este tipo de fraude se ha vuelto cada vez más común debido a la creciente popularidad de la presentación de declaraciones de impuestos en línea. Los delincuentes aprovechan las debilidades del sistema para obtener información personal de los contribuyentes y realizar las solicitudes de devolución de manera fraudulenta. Puedes ver cómo prevenir el robo de tu devolución de impuestos aquí.