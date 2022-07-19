El estrés laboral, la ansiedad, los infartos al miocardios por exposición a químicos, enfermedades de la mujer como pérdida del embarazo, endometriosis y COVID-19, se suman a la lista de enfermedad...

El estrés laboral, la ansiedad, los infartos al miocardios por exposición a químicos, enfermedades de la mujer como pérdida del embarazo, endometriosis y COVID-19, se suman a la lista de enfermedades laborales de la Secretaría de Salud. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó un anteproyecto ante a la Comisión Nacional de Mejorar Regulatoria (Conamer) en el que indica que, con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, se beneficiaría principalmente a los trabajadores porque les permitirá tener una mayor certeza de que los padecimientos que sufren con motivo de sus empleos. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa en la que busca reformar y sumar nuevas enfermedades relacionadas con el trabajo como el estrés laboral, la ansiedad, los infartos al miocardios por exposición a químicos, enfermedades de la mujer como pérdida del embarazo, endometriosis y COVID-19. Con la propuesta de la STPS se incorporan 88 enfermedades de trabajo, se agrupan 52, se agregan 3 enfermedades de la mujer y se eliminan 3 fracciones (callosidades, calambres, y nistagmos del minero), para reconocer un total de 194 enfermedades de trabajo. Así lo anunció Luisa María Alcalde Luján, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión

Grupos de riesgo

Respecto al Covid-19, en el proyecto publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) se clasifican cuatro tipo de riesgos, según las actividades que lleven a cabo los trabajadores: muy alto, alto, medio o bajo. Riesgo muy alto Personal de salud

Médicos Enfermeras Dentistas Personal que maneja cadáveres de pacientes confirmados o sospechosos al agente Personal de laboratorio o gabinete que maneje especímenes contaminados de pacientes confirmados o sospechosos al agente

Riesgo alto

Trabajadores que brindan atención al público en unidades médicas

Asistentes médicas Trabajadores sociales Farmacéuticos técnicos y auxiliares Personal de orientación al público Paramédicos Enfermeras Médicos Personal de mantenimiento Personal que proporciona transporte médico a pacientes trabajadores sociales Servicio de lavandería, alimentos y limpieza

Riesgo medio

Trabajadores que brindan atención al público

Preparación y servicio de alimentos y bebidas Servicios de administración pública y seguridad social Servicios de alojamiento temporal Servicios financieros y de seguros Servicios personales para el hogar y diversos Servicios de transporte público o privado Servicios de docencia y cuidado de niños y adultos

Riesgo bajo

Trabajadores que no requieren contacto con el público en general o con clientes, proveedores o compañeros de trabajo o el contacto ocupacional es mínimo En la tabla de enfermedades se incluye el Grupo IV, denominado trastornos mentales, en el que se contempla el trastorno de ansiedad; trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia; trastornos ligados al estrés (grave y de adaptación) y trastorno depresivo. Este tipo de padecimientos los pueden presentar trabajadores del sector público y privado relacionados con salud, educación, transporte, atención a usuarios, seguridad pública, privada, fuerzas armadas, atención de desastres y urgencias, así como trabajadores del buceo industrial, sector comercio, industria