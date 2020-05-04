Hay una analogía entre el camino del jedi y los negocios. Adán Cortés nos habla de eso en su columna de esta semana. La semana pasada dimos cuatro de siete consejos del nuevo paradigma en los negoc...

Hay una analogía entre el camino del jedi y los negocios. Adán Cortés nos habla de eso en su columna de esta semana. La semana pasada dimos cuatro de siete consejos del nuevo paradigma en los negocios. Haciendo una pausa —y como bonus— quiero agregar unos consejos adicionales provenientes de la mitología fantástica creada por George Lucas. Porque, a pesar de la pandemia, esta semana se celebró uno de los pocos eventos que no se cancelaron: el Día de Star Wars, que es el 4 de mayo. Aunque la saga se estrenó el 25 de mayo de 1977, el origen de la celebración tiene tintes políticos, pues fue ese día cuando Margaret Thatcher, quien permaneció 11 años en el poder, asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido. Fue cuando el partido político que la llevó al poder le manifestó a través de un medio londinense “May the 4th Be With You, Maggie” (Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie). Esta frase tomó su inspiración en la frase May the Force Be With You, uno de los referentes más importantes de Star Wars. Esta frase es un deseo de buena suerte, cuando dos personajes importantes en la trama tienen que separarse y alguno, inevitablemente, enfrentará alguna misión de considerable peligro. Como fan de la saga, revisando las películas, llegué al clásico The Empire Strikes Back (El Imperio contraataca, 1980). Ahí vemos a Yoda, un sabio maestro que por 800 años ha entrenado a los caballeros jedi, pero que ahora nos deja lecciones que pueden ser aplicadas a los negocios y a esta coyuntura, para encontrar la mejor manera de afrontar esta situación.

1. Debes desaprender lo que has aprendido

En la película, cuando Luke ve su nave hundida en el pantano, dice que nuca podrá sacarla. Yoda le responde: “Nunca se puede, es lo que siempre dices”. Muchas personas a esta altura de la contigencia, por más optimismo que hayan tenido ya están en una situación negativa. Y es normal, porque la circunstancia no es para menos. Pero si hay algo que nos puede sacar de esto es mantenernos con la frente en alto buscando opciones para el futuro. Por eso es importante desaprender lo aprendido cuando es negativo, pues nos crea prejucios que nos impiden ver hacia el futuro.

2. Sólo es diferente en tu mente

Tal vez pienses que el consejo anterior es una afirmación genérica y que lo que está pasando ahora es diferente a todo lo que hemos vivido antes, lo cual es válido. Luke también lo creía cuando Yoda le pide levantar la nave con la fuerza, así como lo hizo con las rocas. Parecieran cosas totalmente diferentes pero si te enfocas en buscar nuevas alternativas para crecer en este momento tendrás una capacidad de resiliencia superior a la de los otros, lo que te ayudará a sobreponerte a esta y otras crisis mas fácilmente.

3. No intentes. Hazlo o no lo hagas no hay intentos

Si tu intención de cambiar la forma de ver las cosas o intentar algo nuevo es sólo intentarlo, ya llevas media batalla perdida, pues muy dentro de ti no crees que pueda pasar por eso. “Hazlo bien o no lo hagas”, debe ser tu lema de hoy en adelante. Apuéstalo todo por hacer algo diferente, deja tu alma, tu sudor, tu pasión, tus lagrimas, pues sólo así conseguirás destacarte más que la mayoría que va por la vida “intentando cosas” .

4. Enseñar con el ejemplo

Después que Yoda dice “no hay intentos”, Luke le responde: “Tú quieres lo imposible”. Acto seguido, Yoda saca la nave del pantano. Si eres el dueño de la empresa, el gerente o supervisor, algo que tienes que hacer siempre que ordenes algo es enseñar con el ejemplo que sí se puede para así inspirar y motivar al equipo a buscar soluciones y no sólo quedarse en los problemas.

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