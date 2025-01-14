El fisco presentó el programa de regularización fiscal 2025, aprovecha este beneficio y cumple con tus obligaciones fiscales de forma sencilla

El fisco presentó el programa de regularización fiscal 2025, aprovecha este beneficio y cumple con tus obligaciones fiscales de forma sencilla

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un programa de estímulos fiscales enfocado en regularizar la situación de personas físicas y morales con ingresos hasta por 35 millones de pesos. Este beneficio, publicado en el comunicado oficial del SAT del 14 de enero de 2025, busca incentivar el cumplimiento fiscal mediante la eliminación de multas, recargos y gastos de ejecución.

¿Qué incluye el estímulo?

De acuerdo con el SAT, este programa contempla una reducción del 100% de multas, incluidas aquellas con agravantes, recargos y gastos de ejecución. Sin embargo, no aplica sobre el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias pendientes. Entre los contribuyentes que pueden acceder a este estímulo se encuentran aquellos con:

Contribuciones omitidas.

Créditos fiscales a cargo, firmes o pendientes de pago.

Irregularidades detectadas durante auditorías que sean subsanadas antes de que se emita una resolución.

¿Quiénes califican?

Los contribuyentes interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

No haber recibido condonaciones en programas anteriores (2000, 2007 y 2013). No contar con sentencias condenatorias por delitos fiscales. No estar listados en los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Mecanismo para acceder al programa

El trámite puede realizarse en línea a través del Portal del SAT, mediante un caso de aclaración, o en forma presencial en oficinas del SAT. En algunos casos, es posible realizar pagos en hasta seis parcialidades, siempre que se cumpla con los plazos establecidos.

Consideraciones importantes

El estímulo fiscal no genera saldo a favor , devolución, deducción ni compensación.

, devolución, deducción ni compensación. La solicitud del programa suspende el procedimiento administrativo de ejecución.

En caso de incumplimiento de los pagos, el beneficio será anulado.

Para más información sobre el programa de regularización fiscal, los contribuyentes pueden visitar el sitio oficial del SAT aquí o comunicarse al MarcaSAT al 55 627 22 728.