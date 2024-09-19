Para la Suprema Corte, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen la facultad de crear órganos desconcentrados La Suprema Corte de Justicia resolvió hoy que la creación de la Agencia Nacional de Ad...

Para la Suprema Corte, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen la facultad de crear órganos desconcentrados La Suprema Corte de Justicia resolvió hoy que la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mediante un decreto del Ejecutivo fue completamente legal. Por unanimidad, la Segunda Sala revocó el primer amparo que había sido otorgado por tribunales colegiados, el cual alegaba que la creación de la ANAM por decreto violaba el principio de reserva de ley.

SAT vs ANAM: ¿Qué dice la ley?

Aunque la Ley del SAT aún le otorga facultades en materia aduanera, el Ejecutivo transfirió estas funciones a la ANAM y, de paso, entregó el control militar de las aduanas al Ejército y la Marina. Lo hizo sin someter el tema a discusión en el Congreso. El decreto también creó dos fideicomisos, controlados por la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que administran los fondos provenientes de trámites aduaneros.

¿Por qué la Corte lo considera legal?

Para la Suprema Corte, tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen la facultad de crear órganos desconcentrados. Según la sentencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal permite que las Secretarías de Estado cuenten con estos órganos, que les estarán subordinados jerárquicamente. Esto significa que el Reglamento de la ANAM no viola el principio de subordinación jerárquica, ya que tiene un respaldo legal.

La militarización de las aduanas

En julio de 2021, el Ejecutivo emitió el decreto para la creación de la ANAM y aclaró que el nuevo organismo solo funcionaría una vez que el Congreso aprobara cambios en la Ley del SAT. Sin embargo, en diciembre del mismo año, el presidente López Obrador derogó el decreto original y militarizó completamente la operación de las aduanas, sin esperar ninguna reforma adicional. Con esta decisión, todos los recursos humanos y materiales de la Administración General de Aduanas del SAT fueron transferidos a la ANAM.

¿Qué significa esto para las empresas?

Varias empresas y personas físicas habían impugnado multas impuestas por la ANAM, argumentando que sus funcionarios no tenían competencia legal en materia aduanera. Hoy, la Suprema Corte rechazó estos argumentos y avaló la legalidad de las decisiones tomadas por la ANAM. Este fallo sigue la misma línea de precedentes que datan de los años 90, como la creación de la Profepa mediante un reglamento del Ejecutivo.