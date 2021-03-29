Si presentas la declaración anual de personas físicas en la primera semana de abril, recibirás tu devolución en la segunda semana, de acuerdo con la Prodecon. El 30 de abril es el último día para q...

Si presentas la declaración anual de personas físicas en la primera semana de abril, recibirás tu devolución en la segunda semana, de acuerdo con la Prodecon. El 30 de abril es el último día para que las personas físicas presenten su declaración anual. Con esto en mente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes varias herramientas para facilitar el trámite que puedes revisar aquí. Ahora, se dio a conocer una nueva facilidad para quien presente la declaración. De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), el SAT devolverá los saldos a favor en la segunda semana de abril a quien declare en la primera. A continuación reproducimos el comunicado:

Durante el próximo mes de abril las personas físicas deberán presentar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2020 y, para ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitará la pestaña de presentación de la referida declaración, desde la cual los contribuyentes podrán cumplir con esta obligación a partir del jueves 1 de abril. Es importante destacar que aquellos contribuyentes que realicen su Declaración Anual durante la primera semana de abril y resulten con saldo a favor procedente, a través del aplicativo automático de devoluciones la autoridad fiscal le realizará el depósito correspondiente durante la segunda semana del citado mes. Además, hoy viernes 26, lunes 29 y martes 30 de marzo, PRODECON llevará a cabo una serie de webinars gratuitos, titulados “Programa Declara en tu Casa 2021 - Prepárate con tiempo”, seminarios virtuales donde expertos fiscalistas de la Procuraduría explicarán vía zoom y YouTube, paso a paso el llenado y envío de la Declaración Anual, además de responder cuestionamientos de los participantes.

Seminarios de la Prodecon

Hay que recordar que el plazo legal para devolver el saldo a favor es de 40 días; sin embargo, en algunos casos el tiempo ha superado los tres meses. Ante esto, la oferta del SAT de devolverla en una semana parece muy atractiva. Como dice el comunicado, hoy y mañana se llevarán a cabo seminarios virtuales con especialistas de la Prodecon. A través de estos seminarios se enseñará al contribuyente el llenado de la declaración anual. En el siguiente enlace puedes encontrar el registro para los seminarios. https://twitter.com/ProdeconMexico/status/1375602705788497927

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