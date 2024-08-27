Los mensajes fraudulentos a menudo solicitan información, personal o financiera, o dirigen a los usuarios a sitios web falsos El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente infor...

Los mensajes fraudulentos a menudo solicitan información, personal o financiera, o dirigen a los usuarios a sitios web falsos El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente informó que incrementaron los intentos de fraude mediante mensajes SMS que se hacen pasar por comunicaciones oficiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Rolando Silva Briceño, explicó que estos mensajes fraudulentos a menudo solicitan información, personal o financiera, o dirigen a los usuarios a sitios web falsos.

Medidas de seguridad

En la conferencia de prensa de agosto del IMCP, el especialista dijo que para protegerse de estos fraudes, se recomienda seguir estas medidas de seguridad:

No hagas clic en enlaces incluidos en mensajes SMS, incluso si parecen proceder de instituciones oficiales.

Confirma siempre la autenticidad de las comunicaciones consultando directamente los sitios web oficiales del SAT (www.sat.gob.mx) o del IMSS (www.imss.gob.mx), o utilizando sus canales oficiales de contacto.

Silva Briceño dijo que estas precauciones ayudarán a los contribuyentes a salvaguardar su información personal y financiera frente a intentos de fraude.