La petición de Raúl Beyruti Sánchez era para evitar ser encarcelado por delincuencia organizada, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente desechó la petición para atraer un amparo de Raúl Manuel Beyruti Sánchez, conocido como "El rey del outsourcing",

Buscaba prisión domiciliaria en caso de ser detenido

De acuerdo con La Jornada, la petición de Beyruti Sánchez era para evitar ser encarcelado por delincuencia organizada, fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El empresario, que se encuentra prófugo, buscaba con este juicio que si es detenido se le concediera la prisión domiciliaria debido a su edad. Desde febrero del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión por parte de un juez federal adscrito al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Beyruti utilizó factureras para ocultar sus ganancias

El caso en su contra comenzó cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que su empresa GIN Group y otras firmas asociadas, dedicadas a la subcontratación de trabajadores, utilizaron esquemas de facturación falsa para ocultar sus ganancias. Se trata de operaciones que podrían superar los 30,000 millones de pesos. La Jornada señala que como parte de la estrategia legal de los abogados de Beyruti Sánchez, se presentó el amparo 1273/2021 ante el juzgado primero de distrito, con sede en Tabasco. En el amparo se apeló al artículo 166 del Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual establece que las personas mayores de 70 años cumplan con la prisión preventiva en sus domicilios. Pero el juzgado le negó el amparo, por lo que recurrió ante un tribunal colegiado y poco después pidieron que la SCJN atrajera su caso, petición que ahora retiró, según se dio a conocer en un acuerdo del máximo tribunal. Beyruti obtuvo, mediante otro amparo, autorización para no comparecer personalmente a la audiencia de imputación, decisión que la FGR apeló ante un tribunal colegiado.