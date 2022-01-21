En el minisitio, los contribuyentes podrán encontrar guías, ligas y toda la información relevante para presentar avisos y realizar trámites.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente presentó el minisitio del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), para que los contribuyentes aclaren sus dudas y obtengan más información. A través de un comunicado, el SAT detalló que en el minisitio encontrarán material adicional como preguntas frecuentes y tutoriales que serán de gran utilidad para presentar avisos o cualquier otro requisito indispensable para formar parte de este nuevo régimen. “Debido a que el Régimen Simplificado de Confianza es una novedad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria ha desarrollado un minisitio que contiene información clara y precisa para las personas físicas y morales que deseen conocer más sobre este tema y resolver dudas”.

RESICO para personas físicas y morales

Por otra parte, el organismo recordó que a partir del primero de enero de este año se implementó el RESICO para personas físicas y morales con la finalidad de que el pago del impuesto sobre la renta (ISR) lo puedan hacer de forma sencilla, rápida y eficaz. Asimismo, la autoridad resaltó que las personas físicas a las que está dirigido este esquema son aquellas cuyos ingresos no exceden los 3.5 millones de pesos al año y que realizan las siguientes actividades:

Empresariales y profesionales

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

Uso o goce de bienes inmuebles (arrendamiento)

Agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas

Sin embargo, agregó que las personas morales que pueden adherirse a este régimen son las que tienen ingresos menores a 35 millones de pesos anuales y cuyos socios son personas físicas. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 20 de enero de 2022.

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