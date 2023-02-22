El sistema del SAT no cargaba correctamente los coeficientes de utilidad en la plataforma de pagos provisionales Durante enero de 2023, algunos contribuyentes tuvieron problemas importantes en los pagos provisionales de las personas morales. De acuerdo con la consultora Fiscalia, uno de los problemas detectados es que al sistema le faltó cargar correctamente los coeficientes de utilidad. De acuerdo con diversos testimonios, personas morales, del Régimen General, encontraron que la plataforma de pagos provisionales asumió que se trataba de un contribuyente que recién abandonó el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de persona morales. Por eso, la plataforma les aplicó un coeficiente de utilidad presunto, sin posibilidad de utilizar el que realmente les correspondía. Lo anterior provocó que muchas personas morales se vieran obligadas a pagar impuestos que no les corresponden. (Imagen: El Contribuyente) Pero Fiscalia informó que esta situación ya fue resuelta por la autoridad, y los contribuyentes ya pueden realizar sus pagos provisionales aplicando el coeficiente que realmente les corresponde. Por eso, a los contribuyentes que enfrentaron este problema les recomendó revisar el formulario, para ver si ya aparece con los datos correctos. En caso de no ser así y que el problema reportado persista, sugirió presentar un Caso de Aclaración a través de Mi Portal.