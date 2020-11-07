Los derechohabientes que firmen su crédito entre el 3 de noviembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 tendrán acceso a esta facilidad del Infonavit. Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19...

Los derechohabientes que firmen su crédito entre el 3 de noviembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 tendrán acceso a esta facilidad del Infonavit. Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó una serie de apoyos para facilitar el acceso de los trabajadores a créditos hipotecarios.

Diferimiento de pagos de créditos hipotecarios

El Infonavit dio a conocer mediante un comunicado de prensa que los derechohabientes que firmen su crédito entre el 3 de noviembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, tendrán hasta cuatro meses para comenzar a pagar su financiamiento, dependiendo de la obtención de su Aviso de Retención. “Con los objetivos de seguir impulsando la reactivación económica del país y apoyar a las familias mexicanas en la obtención de su patrimonio, se hace un llamado a aprovechar el diferimiento en el inicio de los pagos de los créditos hipotecarios”, señaló el Infonavit. Todos los financiamientos hipotecarios a excepción de Mejoravit, Tu 2do Crédito Infonavit, ConstruYO y Línea III Integral, tendrán la oportunidad de apegarse a este apoyo por parte del instituto. De acuerdo con el Instituto, cuando un trabajador obtenga su aviso de retención y lo entregue a su patrón en los últimos días del mes de inscripción del crédito, éste contará mínimo con tres meses para diferir su primer pago. Por ejemplo, si la entrega del aviso de retención es a finales de noviembre 2020, se considerarían los meses de diciembre 2020, enero y febrero de 2021 en el aplazamiento, por lo que los pagos se iniciarían a partir de marzo de 2021. En cambio, si el aviso de retención se entrega en los primeros días de noviembre de 2020, todo ese mes no se consideraría en las retenciones, al igual que los siguientes tres meses, de tal manera que los pagos comenzarían a ejercerse hasta marzo de 2021. Los pagos se empiezan a hacer a partir del primer día del cuarto mes posterior a la recepción del aviso. Por esto es que si el aviso se entrega a principios de mes se tiene más tiempo.

Obtén tu crédito hipotecario Infonavit entre el 3 de noviembre 2020 y el 23 de febrero 2021 y comienza a pagar hasta en 4 meses. En Infonavit apoyamos a las y los trabajadores de México a que comiencen un hogar. pic.twitter.com/0G4vDfQvL3 — Infonavit (@Infonavit) November 4, 2020

¿Cuál es el proceso?

De acuerdo con el instituto estos son los pasos a seguir para obtener este beneficio:

Deberás realizar el trámite de inscripción del crédito.

A su vez descargar el aviso de retención, el cual se emitirá con la leyenda: “Como medida de apoyo al trabajador, el descuento se le deberá realizar a partir del primer día del cuarto mes posterior a la recepción del presente aviso”.

Entregar el aviso de retención al patrón.

Por su parte el patrón sellará el aviso de retención y comenzará a retener el pago del crédito a partir del primer día del cuarto mes posterior a su recepción.

El notario recibirá los documentos del trabajador y realizará la firma de escrituras.

Se efectuará la firma intermedia con el representante legal del Infonavit.

El Infonavit aplicará el beneficio al crédito.

Concluido el proceso podrás descargar el Aviso de Suspensión de Descuentos desde Mi Cuenta Infonavit 11 días hábiles posteriores a la firma.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/como-cancelo-mi-credito-del-infonavit-si-ya-no-puedo-pagarlo/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.