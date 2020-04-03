El compliance es un programa que previene los riesgos de incumplimiento legal de una empresa, que pueden derivar en sanciones penales. *El compliance o cumplimiento normativo es un programa que aut...

El compliance es un programa que previene los riesgos de incumplimiento legal de una empresa, que pueden derivar en sanciones penales. El compliance o cumplimiento normativo es un programa que autorregula el actuar de una empresa. Su objetivo es asegurar el control de los pasos y obligaciones que se deben seguir para el correcto desarrollo de un negocio. De acuerdo con las Perspectivas de la alta dirección en México 2020, de la consultora KPMG en México, los cambios regulatorios son la principal amenaza percibida por los empresarios. Al menos, así lo consideró el 63% de los más de mil tomadores de decisiones consultados para la realización del estudio. Lo anterior se debe a los riesgos y costos adicionales que pueden ser generados por modificaciones sustanciales en las normativas vigentes. La reforma penal fiscal para 2020 es un ejemplo de dichos cambios.

El compliance previene riesgos de incumplimiento

Uno de los beneficios del compliance es que previene los riesgos de incumplimiento de una empresa. Como los que surgen con los cambios regulatorios, que pueden derivar en sanciones penales para las empresas, sus representantes o administradores. Para conocer un poco más sobre el programa del compliance o cumplimiento normativo en las empresas, en El Contribuyente consultamos a personas que se dedican a implementarlo.

El compliance se implementa por voluntad de la empresa

El compliance se implementa por voluntad de la empresa. Pero deviene de un mandato de autoridad, explicó Rogelio Arizmendi Contreras, gerente de impuestos de BHR México, una de las 10 firmas más importantes del país. Por ejemplo, explicó el especialista, la autoridad puede establecer que se deben presentar avisos de lavado de dinero y pedir un manual de la forma en que la empresa los va a realizar. Hasta ahí llega el mandato y ahí es cuando entra la creatividad de la empresa para cumplir. Esto dependiendo del nivel de la empresa y de su complejidad para desarrollar su programa de compliance.

El compliance o cumplimiento normativo en México

A escala internacional, el compliance o cumplimiento normativo tiene mucho tiempo existiendo, pero en México no se hablaba mucho de este programa. Hay empresas instaladas en México, sobre todo bancos y transnacionales, que cuentan con programas de compliance desde hace muchos años. Sin embargo, empezó a llamar la atención de los empresarios mexicanos a partir de que se implementó la responsabilidad penal de las empresas. Lo anterior lo explicó Luis David Coaña Be, socio director de la firma Coaña Aguirre Abogados, con sede en Mérida, Yucatán.

Responsabilidad penal de las empresas en México

El especialista recordó que la responsabilidad penal de empresas se implementó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de marzo de 2014. En dicho documento se incluyó un título denominado ‘procedimiento para personas jurídicas’. “Ese fue el punto de arranque para que en México se pudieran presentar denuncias contra empresas por la vía penal. Antes no se podía y sólo asumían una responsabilidad civil, mercantil, o de otro rubro, pero no penal”, expresó Coaña Be.

El compliance excluye de responsabilidad penal a la empresa

En este contexto, el compliance surge como una especie de excluyente de responsabilidad penal de la empresa, de acuerdo con el especialista. Es decir, en caso de que la empresa tenga un juicio en su contra, puede ayudar a demostrar que no debe tener responsabilidad penal, por mantener un debido control organizacional.

Integración del programa de compliance

Un programa de compliance o cumplimiento normativo se compone de varios rubros, entre los que se encuentran los siguientes:

Manuales de organización.

Reglamentos internos.

Manuales de puestos.

Canales de denuncia interna.

De igual manera, existen programas de cumplimiento normativo en varias áreas: penal, fiscal, laboral, entre otras. Sin embargo, los especialistas consultados recomiendan que si una empresa decide implementar un programa de compliance, lo haga de manera integral. Es decir, que abarque los diferentes rubros y las diferentes áreas de riesgo que en un momento dado pueda llegar a tener una empresa.

Normas que rigen los programas de compliance

Las normas que rigen los programas de compliance o cumplimiento normativo son principalmente de carácter internacional, de acuerdo con Coaña Be. Por ejemplo, las siguientes:

ISO 19600. Es como una guía de referencia internacional para dotar a las organizaciones de un sistema de gestión de compliance.

Las normas españolas UNE 19601 y UNE-ISO 37.001. Establecen lineamientos en materia de compliance penal y de sistemas de gestión antisoborno, respectivamente.

El especialista dijo que en México aún no se tiene algún parámetro claro respecto a cómo debería de implementarse un programa de cumplimiento normativo. Pero señaló que el lineamiento que actualmente existe en el país respecto a este tema es la Norma Mexicana NMX-CC-19600-IMNC-2017 “Sistema de gestión del cumplimento-Directrices”. Se trata de una norma que proporciona orientación para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del cumplimiento eficaz y responsivo dentro de una organización. “Sin embargo, el detalle con esa norma es que no es obligatoria, sino que es una norma de carácter orientador que expidió la Secretaría de Economía”, aclaró el socio director de la firma Coaña Aguirre Abogados.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.